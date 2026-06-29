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Cuál es la oferta cultural de Teatro La Comedia para estas vacaciones de invierno

Hay una variada propuesta para todos los gustos que podrá disfrutarse desde este sábado

29 de junio 2026 · 21:25hs
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El Teatro La Comedia será epicentro de una variada oferta cultural.

El Teatro La Comedia será epicentro de una variada oferta cultural.

El Teatro Municipal La Comedia (Mitre 958) presenta una programación especial para el receso invernal con espectáculos de música y teatro para todas las edades. Del 4 al 16 de julio ofrecerá propuestas de artistas locales e internacionales con entradas gratuitas o a precios populares, en el marco de "Planes que son un 10", la agenda especial de actividades que propone la Municipalidad para estas vacaciones.

Las propuestas invitan a chicas, chicos y grandes a vivir unas vacaciones de invierno llenas de música, teatro y creatividad. La programación contempla la presentación musical del Dúo Karma con su espectáculo "Por aquí, por allá"; la puesta en escena de la obra de teatro infantil "El cocinero del campeón", y la comedia musical "Pintando a Berni", todas actividades pensadas para disfrutar en familia, combinando entretenimiento, humor, juego y emoción.

Las entradas son gratuitas o tienen un valor general de $2.000 y podrán adquirirse a partir de este martes 30 de junio en la boletería del teatro (de martes a viernes de 9 a 16 y sábados de 10 a 13) y a través de 1000tickets.com.ar. Toda la programación, horarios y modalidad de compra o retiro de localidades se encuentran disponibles en el sitio web oficial teatrolacomedia.gob.ar.

Música para toda la familia

La programación comenzará el sábado 4 de julio, a las 16, con "Por aquí, por allá", el espectáculo del Dúo Karma, integrado por los músicos cubanos Xóchitl Galán y Fito Hernández.

Se trata de un concierto participativo que invita a bailar, jugar y cantar a través de la música latinoamericana, los juegos rítmicos y la poética que caracteriza al dúo. El repertorio incluye canciones emblemáticas como "Abre la ventana", "Del camino lo que vi" y "La luna".

Las entradas generales tienen un valor de $2.000. Niñas y niños abonan a partir de los 2 años cumplidos.

Una receta para aprender jugando

Durante la primera semana del receso, los días martes 7, miércoles 8 y jueves 9 de julio, siempre a las 16, llegará "El cocinero del campeón", una obra de teatro infantil para todo público con una duración de 60 minutos.

La historia sigue a Giorgio, un entrañable cocinero italiano encargado de preparar el recetario del Mundial. Entre situaciones tan absurdas como desopilantes, la obra utiliza el universo de la cocina como metáfora del crecimiento, invitando a las infancias a descubrir que detrás de cada logro hay esfuerzo, hábitos, valores y aprendizajes cotidianos.

Con autoría y dirección de Albert Arribas, el elenco está integrado por el propio Arribas junto a Federico Manuel Albelo Bazán, Tomás Ángel Previtera, Berenice Gerbasi García y María Iriel.

La entrada es gratuita, con retiro previo de localidades en la boletería del teatro desde el martes 30 de junio.

Un viaje por el universo de Antonio Berni

La segunda semana de vacaciones tendrá como protagonista "Pintando a Berni", una comedia musical de 60 minutos que se presentará los días martes 14, miércoles 15 y jueves 16 de julio, a las 14.

La obra propone un gran collage teatral en el que conviven Antonio Berni, su infancia, sus afectos y personajes inolvidables de su universo artístico, como Juanito Laguna y Ramona Montiel. A través del realismo mágico y la fantasía, el espectáculo recorre la vida del artista rosarino y pone en valor su compromiso social, político y cultural.

Estrenada en 2025 en el marco de la 11ª edición del Programa Comedia Municipal de Teatro Norberto Campos, la puesta cuenta con dramaturgia de Florencia Cresto, dirección de Nicolás Cefarelli y asistencia de dirección de Estefanía Caminotti. Integran el elenco Juan Pablo Biselli, Agustín Rosso, Fernando Porcel, Cecilia Tesei, Antonela Regalado y Camila Olivé.

Las entradas tienen un valor de $2.000 y los menores abonan a partir de los 2 años.

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