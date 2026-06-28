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Granadero Baigorria: murió el hombre atacado con un machete en una entradera hace dos meses

La víctima, de 54 años, había sufrido fracturas de cráneo y de mandíbula, y la amputación de un dedo. La madre, una mujer ciega de 84 años, también había sido agredida

28 de junio 2026 · 23:14hs
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Los atacantes quedaron registrados en una filmación de cámaras de seguridad.

Los atacantes quedaron registrados en una filmación de cámaras de seguridad.

Un hombre de 54 años atacado a golpes de pala y machete en Granadero Baigorria, en una entradera ocurrida a fines de abril, murió este domingo en el Hospital Eva Perón a causa de las heridas recibidas.

Esto complica la situación de los dos detenidos, de 21 y 24 años, quienes cayeron tras haber sido reconocidos por una filmación de una cámara de seguridad de la cuadra.

>> Leer más: Brutal robo en Granadero Baigorria: dos acusados de amputarle un dedo a un hombre quedaron presos

El asalto había ocurrido en la madrugada del pasado 28 de abril, en una casa de Los Naranjos al 3000, de Granadero Baigorria. Claudio Oscar Rojas, de 54 años, se encontró en su casa con un ladrón que intentaba llevarse un televisor y lo enfrentó a golpes de puño. Pero el asaltante tomó una pala de la vivienda y le asestó a la víctima múltiples golpes en la cabeza. Luego encontró un machete y le dio un golpe que le provocó la amputación de la primera falange del índice derecho.

En la casa se encontraba la madre de la víctima, una mujer ciega de 84 años, a la que el atacante agredió a golpes de puño en la cintura y el tobillo derecho “para neutralizar cualquier pedido de auxilio”.

Los ruidos en la vivienda alertaron a los vecinos, lo que provocó que un cómplice que esperaba afuera huyera, y finalmente el otro delincuente salió de la casa y también se dio a la fuga.

La víctima fue internada en terapia intensiva, con respirador. Sufrió además fracturas de cráneo y de mandíbula. Finalmente murió este domingo en el Hospital Eva Perón.

Horas después del ataque fueron detenidos en el monte de Ceulosa dos personas: Jeremías M., de 21 años, luego imputado como autor del hecho, y Rodrigo M., de 24, partícipe primario.

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