El titular de Sportivo Las Parejas tras el ataque al policía: "Fue un acto de salvajismo"

"Me replanteo todos los días si vale la pena ser dirigente", sostuvo Nicolás Scarpecio. Calificó a los agresores de "delincuentes disfrazados de hinchas"

El policía fue salvajamente agredido al finalizar el partido entre Sportivo Las Parejas y Cremería en Carcarañá

“No encuentro explicación, no había pasado nada grave en el partido, no hubo invasión al campo de juego, no hubo expulsados. Es increíble lo que pasó” , afirmó este lunes Nicolás Scarpecio, presidente del Club Sportivo Las Parejas, sobre la brutal agresión que sufrió un policía tras el partido que esa institución disputó este domingo con Cremería por la Liga Cañadense de Fútbol en Carcarañá. Horas más tarde, confirmaron la muerte cerebral del efectivo atacado.

En declaraciones a LT8 , el dirigente del club de Las Parejas señaló que el partido final entre Sportivo y Cremería se desarrollaba con total normalidad. “Nosotros dimos vuelta la serie tras perder uno a cero. Ayer ganamos dos a cero. El partido terminó. La gente de Sportivo (visitantes) se retiró normalmente, festejando, y luego se produjo esto. Nosotros ya no estábamos en el club”.

“Hasta ese momento, el operativo funcionó excelente. Nuestros jugadores salieron por portón del lado visitante. Se subieron a una trafic y salieron sin ingresar a los vestuarios. Eso aceleró la salida y los festejos. Esto generó estupor, tristeza por la familia y los compañeros del policía. Eso nos pudo pasar a nosotros. Los que hicieron eso son delincuentes disfrazados de hinchas que van a la cancha a descargarse con lo que encuentran, en patota, alcoholizados, drogados” , remarcó Scarpecio.

El titular de Sportivo Las Parejas sostuvo qu e “como autoridad de un club, siempre trata de aportar para cambiar estas cosas en la medida que uno puede, pero es muy difícil. Sinceramente, me replanteo todos los días si vale la pena ser dirigente. Mil quinientos deportistas, 16 disciplinas y esto me duele mucho porque no es lo que uno espera como sociedad. Esto fue un acto de salvajismo tremend o y no hay palabras, simplemente rezar y enviarle fuerzas al policía y a su familia por este difícil momento”.

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Scarpecio recordó que el partido no tuvo condimentos de polémicas graves en todo el desarrollo. “Fueron dos goles de jugadas. Como en todo el partido de fútbol, el que pierde se va enojado. Pero los jugadores de Cremería se fueron aplaudidos por su parcialidad, los árbitros salieron por el túnel junto con los jugadores de Carcarañá. No había motivos para una reacción así”, aseguró.

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“Existe una rivalidad entre Sportivo Las Parejas y Cremería producto de disputar varias finales durante tantos 20 o 30 años pero no encuentro explicaciones por lo de ayer. No hubo invasión al campo de juego, no hubo expulsados, no se sancionó algún penal polémica. Fue increíble lo que pasó. Lo que hubo fueron piedrazos contra la trafic de los jugadores de Sportivo, que está muy mal, pero no parecía que todo terminaría en lo que pasó”, sostuvo.

Cuál es el estado de salud del policía

El policía Damián López, de 33 años, fue internado en estado crítico en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) luego de haber sido herido durante los incidentes registrados en la final de la Liga Cañadense de fútbol tiene muerte cerebral, según confirmaron este lunes fuentes vinculadas a la investigación.

El agente había sido trasladado de urgencia desde Carcarañá a Rosario durante la noche del domingo debido a la gravedad de las lesiones sufridas en la cabeza. Su cuadro evolucionó desfavorablemente y en las últimas horas los médicos determinaron que presenta un cuadro irreversible.

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El efectivo, que presta servicios en el Comando Radioeléctrico de Roldán, resultó herido durante los disturbios que se produjeron al finalizar el encuentro en el que Sportivo Las Parejas se consagró campeón de la Liga Cañadense tras vencer a Cremería.

De acuerdo con la reconstrucción inicial de los investigadores, en medio de la gresca recibió el impacto de un piedrazo que le hizo perder el equilibrio y caer contra una estructura metálica. Como consecuencia de ese doble impacto sufrió una severa lesión en la región occipital del cráneo.