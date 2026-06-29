Alerta, corazón: qué es el "síndrome de fragilidad" y las 8 claves para vivir mejor

La Sociedad Argentina de Cardiología organizó una jornada en Rosario en la que revelaron qué hacer para tener una vejez saludable

Las evidencias científicas son claras: la fragilidad no es sinónimo de edad cronológica sino un estado biológico por el cual, situaciones a las que no les prestamos la debida atención a tiempo, pueden transformarse en problemas severos de salud que comprometan el presente y mucho más el futuro. ¿Queremos una vejez saludable y fuerte o un paso del tiempo cargado de dificultades? ¿Se puede elegir este camino? ¿Qué debemos hacer hoy para sostener con el tiempo la autonomía y la calidad de vida? Un centenar de especialistas se reunió en Rosario, con este tema como foco. El encuentro, organizado por la Sociedad Argentina de Cardiología, convocó a distintos especialistas para hablar sobre el denominado "síndrome de fragilidad"

Los médicos hablan de la fragilidad como un nuevo factor de riesgo en sí mismo para la salud cardiovascular. Y no depende, necesariamente, de estar transitando la tercera edad, sino que es un conjunto de factores que pueden ser muchas veces reversibles. Para eso, hay que estar atentos, conocer cómo cuidarse, animarse a pensar en una vejez activa e independiente y en un vida actual con propósito, bienestar, menos estrés y más felicidad, por qué no.

El desafío suena casi imposible en tiempos complejos donde hay muchas situaciones cotidianas que van justamente en contra de un cambio de hábitos que nos permita vivir mejor, pero vale conocer de qué se trata y quizá, ponerse pequeñas metas, pero posibles. Sebastián Benítez, médico cardiólogo, coordinador del Consejo Científico de la Sociedad Argentina de Cardiología, quien participó activamente de la jornada en Rosario se refirió a la longevidad saludable, un camino que debe comenzar a transitarse hoy mismo, tengamos la edad que tengamos.

El cardiólogo de Grupo Gamma dijo a La Capital que "hablamos de cambios que pueden hacerse y que debemos trabajar mucho antes de la tercera edad".

"¿Si es tarde empezar a los 75 por ejemplo...no, pero a esa altura de la vida llevará más trabajo", reflexionó.

Estar fuertes y tener vida social pueden colaborar muchísimo para tener una vida saludable con el paso del tiempo Celina Mutti Lovera

Expectativas

La expectativa de vida fue aumentando. En la Argentina es de 80.3 años para las mujeres y 75.3, con un promedio general de 78 años. Además, hay cada vez más personas que superan los 90.

"Entonces, si a los 50, los 60 años ( y mucho mejor si sucede antes) no hiciste un click y empezás a llevar una vida más saludable muy probablemente no vas a llegar de la mejor manera", dice el especialista.

"El eje de las jornadas de Cardio Geriatría 2026 (que tuvo lugar en la Bolsa de Comercio) tuvo como uno de los objetivos correr el concepto de la edad cronológica para enfocarse en la edad biológica de las personas. Dos hombres o dos mujeres pueden tener 80 años y un riesgo cardiovascular completamente diferente", ejemplificó el médico.

La diabetes, la hipertensión, el colesterol alto son los factores de riesgo tradicionales, pero si "solo miramos esto, nos quedamos cortos", dijo. De allí que crece en importancia el "síndrome de fragilidad" que tiene que ver con múltiples aristas: la mal nutrición, la sarcopenia (la pérdida de la masa muscular), la falta de autonomía y vida social, el sedentarismo, el aislamiento. "Y esto no tiene que ver con la edad, puede suceder a los 60, a los 70 años".

"La pérdida de la autonomía, desde el punto de vista físico, mental, afectivo, es un tema crucial. Que alguien necesite de otro para desarrollar sus capacidades es un tema. Por eso hay que apuntar a que alguien, aunque tenga 90 años pueda hacer sus actividades sin problemas en lo cotidiano", señaló el profesional. "La pérdida temprana de la autonomía habla de mayor fragilidad".

Múltiples medicaciones

La polifarmacia: el consumo de muchos medicamentos recetados (o no) por diversos médicos, es un aspecto en el que hay que detenerse también. "Los fármacos sin dudas han ayudado a prolongar la vida pero aumenta ciertos riesgos y además tienen interacciones. Si no están bien controlados pueden favorecer a que aparezcan problemas".

El cardiólogo Sebastián Benítez

"Tanto la polifarmacia, como el hecho de tener que tomar determinado medicamento y no poder acceder, pueden tener un impacto muy negativo en la salud de una persona", señaló el cardiólogo.

Por eso, ante tantos avatares, es clave el apoyo y la contención. "La soledad y la falta de ayuda a un adulto, y mucho más en un adulto mayor es parte de la salud".

Una población amplia

Las personas de la tercera edad ya no son minoría ni una población especial, destacó Benitez. "Dejaron de ser unos pocos para ser una población amplia. Con la baja de la natalidad y el aumento del que hablaba, en la expectativa de vida, ya son muchos. Por eso nos enfocamos en ellos y en todo lo que hay que tener en cuenta para que vivan mejor. A los cardiólogos nos toca una tarea muy particular porque la principal causa de muerte son los problemas del corazón. Lo mismo que los geriatras que tienen un rol fundamental", explicó el médico.

"Por eso la Sociedad Argentina de Cardiología creó el consejo de cardiología y geriatría: la cardiogeriatría es algo que nos interpela y por eso se le dedican muchas jornadas especiales, como la que tuvimos en Rosario", mencionó el especialista.

Fuerza y salud

Existen factores menos tenidos en cuenta que los médicos miran cada vez con más atención. "La velocidad con la que camina una persona es un dato no menor. Lo vemos al llegar al consultorio. Si puede levantarse con facilidad de la silla, si necesita ayuda. Ya no miramos solo si la persona tiene la presión controlada y el colesterol. La fragilidad de los pacientes predispone a la enfermedad cardiovascular", destacó.

De allí que sea tan importante hacer actividad física, no solo aeróbica sino también de fuerza (actividad muscular) a todas las edades.

El sobrepeso y la obesidad

Cuando pasan los años los kilos de más pesan también mucho. "Vivimos en una sociedad que cambió (simbólicamente) su vara de lo que es sobrepeso. De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo el 60 por ciento de la gente en la Argentina tiene sobrepeso entonces estamos acostumbrados a ver personas que no están en su peso adecuado. Pero éste es un problema a cualquier edad. Los más añosos también lo sufren pero a veces pasa desapercibido. Además de las comorbilidades habituales hay que penar que alguien con kilos en exceso tiene dificultades para bañarse, para atarse un cordón, para vestirse, para agacharse", destacó.

Rutinas salvadoras

Hay ocho claves que logran una mejor salud cardiovascular:

Alimentación saludable: comer mejor, evitar la comida empaquetada, volver a lo natural, cocinarse, incluso lo que es etiquetado como light tampoco es bueno. Hay que priorizar la proteína animal y vegetal y variada.

Actividad física regular: ser lo más activo posible; eso no implica que hay que ir cinco veces por semana al gimnasio; si se puede entrenar en un espacio específico mejor, pero también, en la diaria, hay que subir escaleras, caminar y hacer ejercicios en casa que nos puedan fortalecer.

No fumar: el hábito tabáquico es de los peores enemigos del corazón.

Dormir bien: ocho horas diarias no es para todas las personas, de hecho, ese tiempo con la edad disminuye. No hay que desesperarse si uno se despierta después de determinada cantidad de horas. Se duermen las horas que se puedan y después quizá una siesta. Si el problema de insomnio es severo hay que consultar.

Peso adecuado: evitar el sobrepeso y la obesidad.

Controlar la glucemia: tener valores normales de glucosa en sangre.

Controlar la hipertensión arterial: evitar que la presión suba y si se diagnostica el problema tener la hipertensión controlada.

Colesterol a raya: tener valores normales de colesterol.