La Capital | Zoom | youtubers

Dos youtubers argentinos quedaron detenidos en Miami: quiénes son Beni Mármol y Pato Perrotta

Los creadores de contenido fueron arrestados tras intentar ingresar sin entradas al Hard Rock Stadium para ver el partido entre Portugal y Colombia

29 de junio 2026 · 09:25hs
Google Seguir a La Capital en Google
Dos youtubers agrenitnos fueron detenidos en Miami

Dos youtubers agrenitnos fueron detenidos en Miami

Dos youtubers argentinos fueron detenidos en Estados Unidos en medio del Mundial 2026. Se trata de los influencers Beni Mármol de 20 años y Pato Perrotta de 26 años, quienes este sábado fueron arrestados por la Policía de Miami luego de intentar ingresar sin entradas al Hard Rock Stadium para presenciar el partido entre Portugal y Colombia.

Los creadores de contenido habían viajado al país norteamericano para cubrir el Mundial 2026 a través de sus redes sociales. Según reveló el medio Local 10 News, la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, Lautaro B. Mármol y Patricio Rafael Perrotta lograron superar tres controles de seguridad utilizando credenciales no habilitadas, que habían sido usadas en un encuentro anterior.

Tras eludir los primeros anillos de seguridad, ambos llegaron hasta las inmediaciones del campo de juego antes de ser detectados por el personal de seguridad y detenidos por las autoridades.

>> Leer más: El padre de Gaspi habló sobre la muerte del youtuber: "Fue un atentado"

Los youtubers detenidos en Miami

Los dos youtubers argentinos continúan detenidos en Miami, en el centro correccional Turner Guilford Knight, a la espera de resolver su situación judicial. Están acusados de interferir en un evento deportivo o de entretenimiento, un delito contemplado por la legislación del estado de Florida.

Tras evaluar el caso, un juez de Miami-Dade consideró que existía causa probable para sostener la acusación y fijó una fianza de 2.500 dólares para cada uno.

De acuerdo con las autoridades, durante el partido entre Colombia y Portugal otras 14 personas también fueron arrestadas por el mismo delito que se les imputa a los influencers argentinos.

>> Leer más: Muerte del youtuber Gaspi: la Policía de Río de Janeiro brindó nuevos datos sobre el accidente

Qué dijo el manager de los youtubers

Walter Costabel, representante de Beni Mármol y Pato Perrotta, confirmó que la fianza de ambos ya fue abonada y que los youtubers serán liberados en las próximas horas. La información fue revelada al streamer Momo, quien compartió los mensajes en una transmisión en vivo.

“Estoy con Mármol y Pato desde ayer. Ya pagamos la fianza. Los liberan en unas horas. Todavía la causa no está del todo clara. Recién el juez fijó la fianza y nada más. Todo lo que se dice son rumores”, explicó Costabel a Momo.

El representante señaló que la situación judicial de los influencers continúa en trámite y que actualmente se están realizando los procedimientos administrativos para concretar su liberación. “Están procesando la salida de los chicos bajo fianza, que ya se pago”, afirmó. Y señaló: "No los deportan, solamente no tienen que estar cerca de los estadios”, aclaró.

Durante su transmisión, Momo también leyó otro mensaje enviado por Costabel: “Los chicos están bien. Actualmente estamos esperando que finalicen algunos procesos administrativos. Por ahora preferimos no dar más detalles para no entorpecer el proceso ni generar información incorrecta”.

>> Leer más: Quién era Gaspi, el youtuber que murió en el choque entre dos helicópteros en Brasil

Quiénes son los youtubers detenidos

Lautaro “Beni” Mármol, de 20 años, y Patricio “Pato” Perrotta, de 26, son dos de los creadores de contenido argentinos. Desde hace años trabajan en conjunto y se consolidaron como una de las duplas más populares de Youtube, donde cuentan con más de 700 mil suscriptores en conjunto.

Su contenido se centra en desafíos, viajes, coberturas de eventos, experiencias gastronómicas, compras y distintos retos que realizan juntos. Además, forman parte de un trío de creadores junto al influencer uruguayo conocido como Bisicleta.

Qué dijo Bisicleta

BIsicleta, el tercer integrante del grupo de youtubers, envió un mensaje de calma a sus seguidores a través de sus redes sociales.

“Gracias a todos los que están escribiendo mensajes de apoyo y preocupándose por los chicos. Los chicos están bien, actualmente estamos esperando que finalicen algunos procesos administrativos. Por ahora preferimos no dar más detalles para no entorpecer el proceso ni generar información incorrecta. Gracias por el apoyo y la comprensión”, señaló en una historia de Instagram.

Noticias relacionadas
El equipo de Nadie dice nada de Luzu Tv volverá a la Argentina después de la fase de grupos

Tras el escándalo por Jorge Messi, Luzu TV ya no cubrirá el Mundial en Estados Unidos

Las tres series mas vistas de Netflix 

Netflix: las tres miniseries imperdibles para maratonear el fin de semana

Tras la denuncia de Cecilia Ce, una periodista de Cronica TV habló sobre su relación con Nacho Levy

Después de la denuncia de Cecilia Ce, una periodista reveló su experiencia con Nacho Levy: "Yo pude salir"

Guille Aquino, ex integrante de Blender, habló sobre los despidos en el canal 

Tras los despidos en Blender, Guille Aquino rompió el silencio: "Hay gente que dejó todo por ese proyecto"

Ver comentarios

Las más leídas

Trágico siniestro vial en Casilda: son tres los jóvenes fallecidos

Trágico siniestro vial en Casilda: son tres los jóvenes fallecidos

Todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo megamillonario

Todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo megamillonario

Un policía está en estado crítico tras ser atacado en un partido de fútbol en Carcarañá

Un policía está en estado crítico tras ser atacado en un partido de fútbol en Carcarañá

La decisión que tomó Scaloni y el probable equipo para Cabo Verde en Miami

La decisión que tomó Scaloni y el probable equipo para Cabo Verde en Miami

Lo último

Cabo Verde, rival de Argentina: figuras, referentes y denuncias de la sorpresa del Mundial

Cabo Verde, rival de Argentina: figuras, referentes y denuncias de la sorpresa del Mundial

El Partido Socialista impulsa una alternativa para 2027 con el arco opositor: ¿quiénes están?

El Partido Socialista impulsa una alternativa para 2027 con el arco opositor: ¿quiénes están?

Arrojó excremento contra un local libertario en Rosario y terminó detenido

Arrojó excremento contra un local libertario en Rosario y terminó detenido

Policía atacado en un partido de fútbol: piden que los clubes ayuden a erradicar la violencia

Desde el área Seguridad del gobierno provincial remarcaron que, tras el incidente en Carcarañá, se ponen bajo la lupa los operativos en las ligas regionales

Policía atacado en un partido de fútbol: piden que los clubes ayuden a erradicar la violencia
El titular de Sportivo Las Parejas tras el ataque al policía: Fue un acto de salvajismo
La Región

El titular de Sportivo Las Parejas tras el ataque al policía: "Fue un acto de salvajismo"

Confirmaron la muerte cerebral del policía atacado en un partido de fútbol en Carcarañá
La Región

Confirmaron la muerte cerebral del policía atacado en un partido de fútbol en Carcarañá

Derriban búnker en Barrio Banana: la huella del narcomenudeo donde mataron al policía
Policiales

Derriban búnker en Barrio Banana: la huella del narcomenudeo donde mataron al policía

Arrojó excremento contra un local libertario en Rosario y terminó detenido
La Ciudad

Arrojó excremento contra un local libertario en Rosario y terminó detenido

La discusión sobre autos eléctricos en Rosario puso la seguridad antes de la tarifa

Por Lucas Aranda
La Ciudad

La discusión sobre autos eléctricos en Rosario puso la seguridad antes de la tarifa

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Trágico siniestro vial en Casilda: son tres los jóvenes fallecidos

Trágico siniestro vial en Casilda: son tres los jóvenes fallecidos

Todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo megamillonario

Todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo megamillonario

Un policía está en estado crítico tras ser atacado en un partido de fútbol en Carcarañá

Un policía está en estado crítico tras ser atacado en un partido de fútbol en Carcarañá

La decisión que tomó Scaloni y el probable equipo para Cabo Verde en Miami

La decisión que tomó Scaloni y el probable equipo para Cabo Verde en Miami

Microtráfico: allanamientos en Arroyito, Cinco Esquinas y barrio Belgrano

Microtráfico: allanamientos en Arroyito, Cinco Esquinas y barrio Belgrano

Ovación
Mundial 2026: qué partidos se juegan este lunes y cómo están las llaves de 16avos de final
Ovación

Mundial 2026: qué partidos se juegan este lunes y cómo están las llaves de 16avos de final

Mundial 2026: qué partidos se juegan este lunes y cómo están las llaves de 16avos de final

Mundial 2026: qué partidos se juegan este lunes y cómo están las llaves de 16avos de final

Copa Santa Fe: Adiur y Social Lux ganaron en el fútbol femenino

Copa Santa Fe: Adiur y Social Lux ganaron en el fútbol femenino

Copa Santa Fe: Argentino venció a Unión de Arroyo Seco y espera a Central

Copa Santa Fe: Argentino venció a Unión de Arroyo Seco y espera a Central

Policiales
Derriban búnker en Barrio Banana: la huella del narcomenudeo donde mataron al policía
Policiales

Derriban búnker en Barrio Banana: la huella del narcomenudeo donde mataron al policía

Microtráfico: allanamientos en Arroyito, Cinco Esquinas y barrio Belgrano

Microtráfico: allanamientos en Arroyito, Cinco Esquinas y barrio Belgrano

Murió el hombre atacado con un machete en entradera en Granadero Baigorria

Murió el hombre atacado con un machete en entradera en Granadero Baigorria

Otros dos imputados por el crimen a balazos de un nene en Frontera

Otros dos imputados por el crimen a balazos de un nene en Frontera

La Ciudad
Arrojó excremento contra un local libertario en Rosario y terminó detenido
La Ciudad

Arrojó excremento contra un local libertario en Rosario y terminó detenido

La discusión sobre autos eléctricos en Rosario puso la seguridad antes de la tarifa

La discusión sobre autos eléctricos en Rosario puso la seguridad antes de la tarifa

Llega una nueva Luna de Fresa: qué es y cuándo se la puede ver en el cielo

Llega una nueva Luna de Fresa: qué es y cuándo se la puede ver en el cielo

Alerta, corazón: qué es el síndrome de fragilidad y las 8 claves para vivir mejor

Alerta, corazón: qué es el "síndrome de fragilidad" y las 8 claves para vivir mejor

Microtráfico: allanamientos en Arroyito, Cinco Esquinas y barrio Belgrano
Policiales

Microtráfico: allanamientos en Arroyito, Cinco Esquinas y barrio Belgrano

Todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo megamillonario
Información General

Todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo megamillonario

70 % de avance en la obra para detener el retroceso del arroyo Saladillo
La Ciudad

70 % de avance en la obra para detener el retroceso del arroyo Saladillo

Otros dos imputados por el crimen a balazos de un nene en Frontera
Policiales

Otros dos imputados por el crimen a balazos de un nene en Frontera

Un policía está en estado crítico tras ser atacado en un partido de fútbol en Carcarañá
La Región

Un policía está en estado crítico tras ser atacado en un partido de fútbol en Carcarañá

Trágico siniestro vial en Casilda: son tres los jóvenes fallecidos
La Región

Trágico siniestro vial en Casilda: son tres los jóvenes fallecidos

Un hombre de 69 años está grave tras el incendio de su casa en zona norte
La Ciudad

Un hombre de 69 años está grave tras el incendio de su casa en zona norte

Con miles de desaparecidos, Venezuela acelera la búsqueda de sobrevivientes
Información General

Con miles de desaparecidos, Venezuela acelera la búsqueda de sobrevivientes

Copa Santa Fe: Adiur y Social Lux ganaron en el fútbol femenino
Ovación

Copa Santa Fe: Adiur y Social Lux ganaron en el fútbol femenino

Tensión en el Inti: protesta por el cierre de la sede central
Economía

Tensión en el Inti: protesta por el cierre de la sede central

La industria autopartista profundiza su crisis: la actividad cayó 8,9 %
Economía

La industria autopartista profundiza su crisis: la actividad cayó 8,9 %

Unos 5 mil atletas corrieron bajo la lluvia en la 24ª Maratón de la Bandera
La Ciudad

Unos 5 mil atletas corrieron bajo la lluvia en la 24ª Maratón de la Bandera

Refuerzan protocolos para responder ante la posible llegada de El Niño
La Región

Refuerzan protocolos para responder ante la posible llegada de El Niño

Unionbat cerró su planta en Gualeguaychú y dejó a más de cien familias sin trabajo
Economía

Unionbat cerró su planta en Gualeguaychú y dejó a más de cien familias sin trabajo

Zona oeste: falleció un hombre de 33 años baleado en el rostro
Policiales

Zona oeste: falleció un hombre de 33 años baleado en el rostro

Cómo comprar un auto híbrido en Rosario: qué aspectos son claves

Por Fermín Sanchez Duque
Motores

Cómo comprar un auto híbrido en Rosario: qué aspectos son claves

El peor final: hallan sin vida a la familia del futbolista Lucas Trejo en Venezuela
Ovacion

El peor final: hallan sin vida a la familia del futbolista Lucas Trejo en Venezuela

El 1 % de las rosarinas usa los óvulos congelados para buscar un embarazo después

Por Florencia O’Keeffe
Salud

El 1 % de las rosarinas usa los óvulos congelados para buscar un embarazo después

Rosario le responde a Venezuela: colecta reunió medicamentos y pañales
La Ciudad

Rosario le responde a Venezuela: colecta reunió medicamentos y pañales

Juicio por jurados en San Nicolás: declararon inocente por homicidio a una mujer

Por Claudio Berón
Policiales

Juicio por jurados en San Nicolás: declararon inocente por homicidio a una mujer