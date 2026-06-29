Dos youtubers argentinos quedaron detenidos en Miami: quiénes son Beni Mármol y Pato Perrotta

Los creadores de contenido fueron arrestados tras intentar ingresar sin entradas al Hard Rock Stadium para ver el partido entre Portugal y Colombia

Dos youtubers argentinos fueron detenidos en Estados Unidos en medio del Mundial 2026 . Se trata de los influencers Beni Mármol de 20 años y Pato Perrotta de 26 años , quienes este sábado fueron arrestados por la Policía de Miami luego de intentar ingresar sin entradas al Hard Rock Stadium para presenciar el partido entre Portugal y Colombia.

Los creadores de contenido habían viajado al país norteamericano para cubrir el Mundial 2026 a través de sus redes sociales. Según reveló el medio Local 10 News, la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, Lautaro B. Mármol y Patricio Rafael Perrotta lograron superar tres controles de seguridad utilizando credenciales no habilitadas, que habían sido usadas en un encuentro anterior.

Tras eludir los primeros anillos de seguridad, ambos llegaron hasta las inmediaciones del campo de juego antes de ser detectados por el personal de seguridad y detenidos por las autoridades.

Los youtubers detenidos en Miami

Los dos youtubers argentinos continúan detenidos en Miami, en el centro correccional Turner Guilford Knight, a la espera de resolver su situación judicial. Están acusados de interferir en un evento deportivo o de entretenimiento, un delito contemplado por la legislación del estado de Florida.

Tras evaluar el caso, un juez de Miami-Dade consideró que existía causa probable para sostener la acusación y fijó una fianza de 2.500 dólares para cada uno.

De acuerdo con las autoridades, durante el partido entre Colombia y Portugal otras 14 personas también fueron arrestadas por el mismo delito que se les imputa a los influencers argentinos.

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Qué dijo el manager de los youtubers

Walter Costabel, representante de Beni Mármol y Pato Perrotta, confirmó que la fianza de ambos ya fue abonada y que los youtubers serán liberados en las próximas horas. La información fue revelada al streamer Momo, quien compartió los mensajes en una transmisión en vivo.

“Estoy con Mármol y Pato desde ayer. Ya pagamos la fianza. Los liberan en unas horas. Todavía la causa no está del todo clara. Recién el juez fijó la fianza y nada más. Todo lo que se dice son rumores”, explicó Costabel a Momo.

El representante señaló que la situación judicial de los influencers continúa en trámite y que actualmente se están realizando los procedimientos administrativos para concretar su liberación. “Están procesando la salida de los chicos bajo fianza, que ya se pago”, afirmó. Y señaló: "No los deportan, solamente no tienen que estar cerca de los estadios”, aclaró.

Durante su transmisión, Momo también leyó otro mensaje enviado por Costabel: “Los chicos están bien. Actualmente estamos esperando que finalicen algunos procesos administrativos. Por ahora preferimos no dar más detalles para no entorpecer el proceso ni generar información incorrecta”.

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Quiénes son los youtubers detenidos

Lautaro “Beni” Mármol, de 20 años, y Patricio “Pato” Perrotta, de 26, son dos de los creadores de contenido argentinos. Desde hace años trabajan en conjunto y se consolidaron como una de las duplas más populares de Youtube, donde cuentan con más de 700 mil suscriptores en conjunto.

Su contenido se centra en desafíos, viajes, coberturas de eventos, experiencias gastronómicas, compras y distintos retos que realizan juntos. Además, forman parte de un trío de creadores junto al influencer uruguayo conocido como Bisicleta.

Qué dijo Bisicleta

BIsicleta, el tercer integrante del grupo de youtubers, envió un mensaje de calma a sus seguidores a través de sus redes sociales.

“Gracias a todos los que están escribiendo mensajes de apoyo y preocupándose por los chicos. Los chicos están bien, actualmente estamos esperando que finalicen algunos procesos administrativos. Por ahora preferimos no dar más detalles para no entorpecer el proceso ni generar información incorrecta. Gracias por el apoyo y la comprensión”, señaló en una historia de Instagram.