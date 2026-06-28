El presidente Milei confirmó a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete

El mandatario publicó una foto en redes sociales junto al flamante ministro coordinador. La jura se realizará el próximo martes a las 16

El gobierno nacional oficializó que Diego Santilli reemplazará como jefe de Gabinete a Manuel Adorni, quien dejó su cargo jaqueado por denuncias de enriquecimiento ilícito.

El presidente Javier Milei anunció en la noche de este domingo el nombramiento de Santilli con un posteo publicado en las redes sociales.

"Aquí junto al nuevo jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo", escribió, además de detallar que la jura se realizará el próximo martes a las 16.

Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros @diegosantilli y la Sec. Gral. de la Presidencia @KarinaMileiOk delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs.

MAGA.

VLLC! pic.twitter.com/D9wPZyDaSl — Javier Milei (@JMilei) June 28, 2026

Milei concluyó su publicación con las siglas “MAGA” y “VLLC”, que significan “Make Argentina Great Again” (“Hagamos Argentina grande otra vez”, una reversión del slogan de Donald Trump sobre Estados Unidos) y su clásico “viva la libertad, carajo”.

Los hermanos Milei y Santilli se reunieron en la quinta de Olivos para ultimar detalles del ascenso del hasta ahora ministro del Interior al cargo de jefe de Gabinete.

El sábado Adorni presentó su renuncia, después de cuatro meses de estar en el centro de la polémica por gastos que no se condicen con sus ingresos. Por esos movimientos el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo lo investigan en la Justicia federal.

La situación de Adorni se tornó insostenible la última semana. Cansados de las pobres explicaciones del exvocero, bloques aliados como el PRO, el radicalismo y espacios provinciales estaban dispuestos a impulsar la interpelación y la moción de censura contra el entonces jefe de Gabinete, una situación inédita desde que se creó el cargo en 1994.

Tras el anuncio, Santilli se expresó en sus redes sociales. “Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este gobierno siga haciendo historia. Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran gabinete encabezado por el presidente Milei, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron. Voy a dejar todo para que este gobierno siga avanzando en las reformas estructurales que la Argentina necesitaba hace décadas”.

“Gracias al presidente y a la secretaria general por la confianza”, concluyó.

Con la incorporación de Santilli el gobierno busca dar vuelta de página del caso Adorni, retomar la iniciativa política y reconstruir puentes con los bloques aliados y los gobernadores.

En ese sentido, los hermanos Milei confían en el oficio político de Santilli. El sucesor de Adorni inició su carrera política en el peronismo, luego fue una pieza clave del PRO y después se acercó a La Libertad Avanza.

En la interna del oficialismo Santilli se ubica alineado con Karina Milei, aunque es aceptado por el ala que conduce Santiago Caputo.

Santilli ya intervino en otro momento crítico del oficialismo. Fue cuando en 2025 reemplazó como primer diputado nacional en la provincia de Buenos Aires a José Luis Espert. En ese momento, Espert era señalado por sus vínculos con Fred Machado, el empresario condenado en Estados Unidos por lavado de activos.

El hasta ahora ministro del Interior será el cuarto jefe de Gabinete de la era Milei. El primero fue Nicolás Posse, amigo de Milei en sus tiempos de empleado de la Corporación América. Le siguió Guillermo Francos, otro exempleado del grupo liderado por Eduardo Eurnekián, pero con experiencia en la política. El tercero fue Adorni, empoderado como una especie de supervocero, pero que más allá de las formalidades no cumplió en los hechos el rol que establece la Constitución: responsable de la administración general del país.

Reacciones

El nuevo vocero del presidente, Adrián Ravier, expresó en su cuenta de la red social X (ex-Titter) que los equipos de Adorni y Santilli “trabajarán en una transición ordenada de la cartera”. También felicitó a Santilli y se mostró “entusiasmado de poder trabajar juntos en esta nueva etapa”.

Otra referente oficialista que se pronunció es la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. “Muchos éxitos en este nuevo desafío, Colo”, le dijo Bullrich, que conoce bien a Santilli de su época del PRO. “Vamos a acompañarte desde el Congreso para estar a la altura del cambio que eligieron los argentinos. Si queremos cambiar el país de verdad, teníamos que dejar de lado las distracciones y discutir las leyes importantes que impulsa el presidente”, cerró su mensaje Bullrich en sus redes sociales.

Durante todos estos meses Bullrich planteó que el presidente debía correr a Adorni, porque entendía que le generaba un daño alto al gobierno.

La noticia fue bien recibida en el PRO, el partido al que pertenece formalmente Santilli. Su presidente, Mauricio Macri, indicó que había hablado con Santilli "previo a su reunión con el presidente. Me dijo que iba a ser designado como nuevo jefe de Gabinete. Celebro esa decisión. Confío en que ayude a fortalecer el cambio, a recuperar un poco de la tranquilidad que necesita el país y a permitir que las reformas económicas avancen lo antes posible”.