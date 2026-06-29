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Liberación de espacios públicos: hubo 2.000 intervenciones en lo que va de 2026

Las acciones se produjeron en terrenos usurpados o por la ocupación, uso indebido y retiro de materiales en calles, veredas, parques y plazas. La cifra del primer semestre duplica a la del mismo lapso del año anterior

29 de junio 2026 · 06:30hs
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Los puntos con espacios públicos más intervenidos fueron el Parque Nacional a la Bandera

Los puntos con espacios públicos más intervenidos fueron el Parque Nacional a la Bandera, la Costa Central, el Paseo del Siglo y boulevard Oroño, parque Independencia y España, el área céntrica, La Florida, Pichincha y Echesortu.
Liberación de espacios públicos: hubo 2.000 intervenciones en lo que va de 2026

Liberación de espacios públicos: hubo 2.000 intervenciones en lo que va de 2026

En el primer semestre del año, el municipio ya intervino en 2.138 situaciones de apropiación indebida de espacios públicos para garantizar su liberación y el correcto uso de los mismos. Las acciones se produjeron en terrenos usurpados o tuvieron que ver con la liberación de calles, veredas, parques y plazas por ocupación, uso indebido o retiro de grandes materiales.

Las intervenciones se ejecutaron en distintos puntos de la ciudad, a través de la Secretaría de Control y Convivencia y con personal de la Dirección General de Control Urbano. La cifra duplica a la del mismo lapso del año anterior.

"Liberar el espacio público significa garantizar que todos los vecinos puedan transitar, disfrutar y convivir en condiciones de orden y seguridad. Detrás de cada intervención hay un trabajo permanente de nuestros equipos para dar respuesta a los reclamos, prevenir conflictos y recuperar lugares que son de todos", destacó el secretario de Control y Convivencia, Diego Herrera.

En ese sentido, agregó: "El hecho de haber duplicado la cantidad de actuaciones respecto del año pasado demuestra una presencia territorial mucho más intensa y una decisión firme de hacer cumplir las normas en cada barrio de la ciudad".

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Tomas de terrenos

Herrera precisó que las intervenciones desarrolladas por toma de terrenos fueron hasta ahora 55, mientras para esta época se habían ejecutado 32 en 2025. “Cuando recibimos una denuncia por usurpación de terreno, disuadimos a las personas para que no lo hagan, y si ya colocaron elementos, como por ejemplo palos o chapas, los retiramos”, explicó.

Asimismo, advirtió que en caso que el predio sea propiedad de un privado, los agentes deben averiguar quién es el propietario y darle cuenta del hecho para que radique la denuncia judicial correspondiente. Si se trata de un terreno fiscal, se puede accionar en forma directa. La mayor cantidad de procedimientos se concretó en espacios públicos.

En ese marco, desde la Secretaría de Control recordaron que en todos los casos se establece un diálogo con las personas involucradas, a las que se les explica que están cometiendo un acto ilícito y, en caso que no desistan, se da intervención a la fuerza policial. Si se trata de construcciones irregulares, se eleva una notificación sobre la falta y, de persistir la misma, se efectúa una demolición o desinstalación.

>> Leer más: Instalan cámaras para evitar la proliferación de basurales

Uso indebido

En lo que va del año el municipio también concretó 2.083 liberaciones por uso u ocupación indebida del espacio público. El año pasado habían sido 964 las intervenciones de este tipo.

Bajo este concepto se pueden incluir el retiro de escombros, materiales de construcción, basura y desechos en calles, veredas, espacios desocupados o descampados que no permiten la circulación normal o provocan suciedad y deterioro.

A su vez, se retiraron artículos de venta que pertenecen a comercios habilitados pero que hacen uso indebido de la acera, parrilleros de material que son derribados, autos abandonados, y elementos en desuso que dificultan el paso a los peatones.

Materiales

El dato también incluye los procedimientos vinculados al retiro de distintos tipos de elementos y materiales de parques y plazas. La cifra revela los resultados de las recorridas preventivas que diariamente llevan a cabo los agentes para limpiar y ordenar espacios comunes, retirar colchones y demás pertenencias que muchas personas mantienen en estos lugares de libre acceso, y también despejarlos cuando se juntan personas a beber alcohol o a dormir.

Los puntos más intervenidos fueron las inmediaciones del Parque Nacional a la Bandera, la Costa Central, el Paseo del Siglo y boulevard Oroño, los parques de la Independencia y España, toda el área céntrica, La Florida, Pichincha y Echesortu, entre otras zonas. Dentro de ese total, se inscriben las acciones impulsadas a partir de denuncias radicadas por vecinos.

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