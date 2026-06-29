Confirmaron la muerte cerebral del policía atacado en un partido de fútbol en Carcarañá

El agente de 33 años permanece internado en el Heca desde el domingo, cuando sufrió una grave lesión en la cabeza durante una gresca

El policía atacado fue llevado al Heca, donde quedó internado en grave estado.

El policía que permanecía internado en estado crítico en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) luego de haber sido herido durante los incidentes registrados en la final de la Liga Cañadense de fútbol tiene muerte cerebral, según confirmaron este lunes fuentes vinculadas a la investigación.

Se trata de Damián L., de 33 años, quien había sido trasladado de urgencia desde Carcarañá a Rosario durante la noche del domingo debido a la gravedad de las lesiones sufridas en la cabeza. Su cuadro evolucionó desfavorablemente y en las últimas horas los médicos determinaron que presenta un cuadro irreversible.

El efectivo, que presta servicios en el Comando Radioeléctrico de Roldán, resultó herido durante los disturbios que se produjeron al finalizar el encuentro en el que Sportivo Las Parejas se consagró campeón de la Liga Cañadense tras vencer a Cremería.

De acuerdo con la reconstrucción inicial de los investigadores, en medio de la gresca recibió el impacto de un piedrazo que le hizo perder el equilibrio y caer contra una estructura metálica. Como consecuencia de ese doble impacto sufrió una severa lesión en la región occipital del cráneo.

>> Leer más: Un policía está en estado crítico tras ser atacado en un partido de fútbol en Carcarañá

Tras el ataque, una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) lo trasladó al Heca con custodia policial para agilizar el ingreso al centro de salud. Allí fue intubado y quedó internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Con el paso de las horas, el estado de salud del agente se agravó hasta que este lunes se confirmó el diagnóstico de muerte cerebral.

La investigación

La causa continúa en manos de la Fiscalía, que busca establecer cómo se produjo la agresión e identificar a todos los responsables de los incidentes ocurridos dentro del Club Atlético Carcarañá.

Hasta el momento, cuatro personas permanecían demoradas en el marco de la investigación, mientras los investigadores analizaban registros fílmicos y otros elementos de prueba para determinar quién arrojó el objeto que impactó sobre el policía y reconstruir la secuencia completa de los hechos.