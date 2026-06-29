Casilda: detuvieron al conductor del siniestro vial en el que murieron tres jóvenes

Las autoridades lograron identificar quién era el conductor del vehículo involucrado en el trágico hecho ocurrido durante la madrugada del sábado entre Casilda y Carcarañá

El auto en que se desplazaban los jóvenes dio varios vuelcos antes de quedar a la vera de la ruta, en la zona de Casilda.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este lunes al conductor del vehículo involucrado en el siniestro vial ocurrido el sábado pasado entre Casilda y Carcarañá donde murieron tres personas.

La investigación se originó a raíz del siniestro vial ocurrido durante la madrugada del sábado 27 de junio , sobre la ruta provincial S26, en el tramo que une Casilda con Carcarañá. Allí un automóvil Peugeot 208, que circulaba con seis personas en su interior, se despistó a la altura del Camino Borde de Distrito.

Como consecuencia del impacto, tres de los ocupantes del vehículo fallecieron, mientras que dos jóvenes permanecen internadas con pronóstico reservado. Las víctimas fatales fueron identificadas como Sabrina Correa y Lola Gironacchi de 17 años y Ramiro Tripiana de 24 .

A partir de las tareas investigativas desarrolladas por personal de la PDI Distrito Casilda, se logró establecer que quien conducía el vehículo al momento del hecho era Fausto G. de 20 años.

El fiscal Emiliano Carlos Ehret ordenó su detención, en el marco de una causa por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor y lesiones gravísimas, con intervención.

Tras cumplimentar las actuaciones de rigor, el detenido fue trasladado y alojado en la Alcaidía Departamental de la Unidad Regional IV, donde permanecerá a disposición de la Justicia.

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Siniestro vial en Casilda

Este domingo fuentes oficiales confirmaron la muerte de Sabrina Correa, de 17 años, quien se encontraba internada en grave estado. El deceso, se sumó al de Lola Gironacchi y Ramiro Tripiana. La nómina de heridos se completa con Mora W. (17), Zaira L. (17), quienes continúan internadas, y Fausto G. (20). Todos eran oriundos de Zavalla.

El siniestro ocurrió pasadas las 5 de la madrugada del sábado en la ruta provincial 26, sobre la salida de Casilda. Los seis jóvenes circulaban en un Peugeot 208 el que habría despistado al tomar una curva. Las causas del siniestro son materia de investigación.

Lola Gironacci murió en el lugar del hecho. Horas después se confirmó el fallecimiento de Ramiro Tripiani, quien había sido trasladado en estado crítico, y este domingo se confirmó la muerte de Sabrina Correa, que permanecía internada con graves heridas.

Tras el accidente, los heridos fueron derivados al Hospital San Carlos y al Sanatorio Julián Moreno, de Casilda, y a los hospitales Centenario y Plaza, de Rosario.