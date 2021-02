Acusan a Jorge Rial de una propuesta indecente a cambio de trabajo

Luego de contar la buena experiencia laboral que tuvo en México, la actual dueña de un restaurante en Mar del Plata contó que en 2009 se encontró con un “famoso ex conductor de un programa de espectáculos de América que está hace más de 20 años” con el que quiso tener la oportunidad de trabajar como notera.

Claro que ante las consultas de Jaitt, Rubin terminó con las insinuaciones para nombrarlo. “El señor, muy desagradable en ese momento, me dijo que había una fila de chicas de 17 años para hacerle sexo oral”, indicó, que ante la repregunta del hermano de Natacha Jaitt, explicitó que ese hombre era Jorge Rial.

“Le pedí laburo. Yo tenía 32 años, y lo que me dijo fue 'como sabrás, hay una fila de chicas de 17 años'”, enfatizó la mediática con respecto a la respuesta que recibió cuando quiso trabajar en Intrusos en el espectáculo.

“Te dio a entender que se maneja por casting sábana”, le comentó el conductor de El Show del Espectáculo (Radio Urbana), a lo que la entrevistada contestó: “Sí, exactamente”.

La ex conductora de Crónica y Telefe, consideró que "creo que esto sigue pasando en los canales. Lo de Jorge Rial fue en noviembre de 2009, sinceramente me marcó mucho, venía de trabajar con gente bien, tampoco esperaba que me diga 'mañana vas a ser mi notera', pero menos una respuesta de ese tipo”, relató Rubin, quien desde 2018 se alejó de los medios para dedicarse al negocio gastronómico.

“Si hubiera pasado ahora, creo que haría la denuncia, lo haría público y lo hubiera mostrado. Por este tipo de cosas llegamos a dónde llegamos. Un abuso de poder tremendo”, reflexionó la modelo.