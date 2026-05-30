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She tendendencias, el multiespacio de moda y belleza celebró su aniversario

30 de mayo 2026 · 00:00hs
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Bianca Caporosso

Bianca Caporosso, Fernanda Juleriaque y Carolina Ruiz Díaz

She, la tienda multiespacio más lujosa del país, que reúne las mejores marcas de ropa de mujer y belleza, celebró el primer aniversario de su Grand Reopening con un evento, donde las clientas, disfrutaron de grandes descuentos, y regalos con sus compras, además de tragos y DJ,s en vivo. Una verdadera celebración ¡

2Evento She 21-05-26 - copia (2)
Damiana Ghirardi y Martín Braganolo

Damiana Ghirardi y Martín Braganolo

3Evento She 21-05-26 - copia
Marcela Ortega Pamela Gutiérrez, Florencia Cinquimi, Andrea Mangelli y Elsa Verna

Marcela Ortega Pamela Gutiérrez, Florencia Cinquimi, Andrea Mangelli y Elsa Verna

5Evento She 21-05-26
Sofia Iachini y Tamara Clerici

Sofia Iachini y Tamara Clerici

6Evento She 21-05-26
Florencia Medei, María Isabel Rinaldi

Florencia Medei, María Isabel Rinaldi

7Evento She 21-05-26
Melina y Gisela Nievas

Melina y Gisela Nievas

8Evento She 21-05-26 - copia
Paola Scavone y Julia Spampinato

Paola Scavone y Julia Spampinato

9Evento She 21-05-26 - copia
Adrián y Ana Yunes, Julio Ruiz Díaz, Francisco Parón y Sofia Fernández

Adrián y Ana Yunes, Julio Ruiz Díaz, Francisco Parón y Sofia Fernández

10Evento She 21-05-26
Marcela Mardoni, Graciela Brunetti, Nora Bonaccorso y Sandra Resta

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