La Asociación Paseo del Siglo organizó la Cuarta Edición del Desfile del Siglo, un evento que se ha convertido en una tradición para la comunidad rosarina. El evento con 50 modelos en pasarela representó la diversidad y estilo de las marcas. La conducción estuvo a cargo de Cristian Sancho, rosarino y referente nacional de la moda y lo recaudado fue a beneficio de Fahop.