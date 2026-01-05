Mirta de Fussi: la edad no es un límite para moverse y sentirse bien

La edad o la condición física ya no son un límite para mantenerse activo. En un contexto en el que el envejecimiento poblacional plantea nuevos desafíos en materia de salud y calidad de vida. La actividad física, adaptada a cada persona, se consolida como una herramienta fundamental para preservar la autonomía, prevenir dolencias y mejorar el bienestar general.

En ese marco, la profesora Mirta de Fussi desarrolla clases de gimnasia en sillas especialmente orientadas a adultos mayores y a personas con movilidad reducida. Se trata de una modalidad que permite realizar ejercicios de manera segura, controlada y eficaz, sin exigir esfuerzos que puedan resultar contraproducentes. La silla, lejos de ser una limitación, se convierte en un soporte que brinda estabilidad y confianza, facilitando la ejecución de los movimientos.

Las rutinas propuestas por Mirta combinan elementos de yoga, pilates y calistenia adaptada. Cada ejercicio es cuidadosamente seleccionado y ajustado a las posibilidades del grupo, respetando los tiempos y capacidades individuales. El objetivo no es la exigencia extrema, sino el progreso personal y sostenido, priorizando siempre la prevención de lesiones y el cuidado del cuerpo.

Los beneficios de este tipo de gimnasia son múltiples. A nivel físico, contribuye a mejorar la fuerza muscular, la movilidad articular, el equilibrio y la postura, aspectos clave para reducir el riesgo de caídas y mantener la independencia en la vida cotidiana.

Sin embargo, el impacto de estas clases va más allá de lo estrictamente corporal. Uno de los aspectos más valorados por quienes participan es el espacio de encuentro que se genera. Las clases se desarrollan en un clima ameno, distendido y motivador, donde los alumnos no solo ejercitan el cuerpo, sino que también fortalecen el ánimo. La socialización, el intercambio de experiencias y el sentido de pertenencia al grupo se convierten en un estímulo adicional para sostener la actividad en el tiempo.

La experiencia demuestra que, con la orientación adecuada, es posible incorporar hábitos saludables incluso en personas que nunca antes realizaron actividad física o que debieron abandonarla por distintas razones. En ese sentido, la propuesta de Mirta de Fussi apunta a derribar mitos y a instalar un mensaje claro: moverse es un derecho y una necesidad a cualquier edad.

