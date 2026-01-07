La Capital | Zoom | Bruce Willis

Bruce Willis no se murió: el posteo amoroso que generó rumores en redes

La esposa del popular actor hizo una publicación recordando buenos tiempos con su marido, y se desató una ola de especulaciones

7 de enero 2026 · 10:34hs
La esposa de Bruce Willis

La esposa de Bruce Willis, Emma Heming, subió un video que desató especulaciones sobre un posible fallecimiento del actor.

Bruce Willis no se murió. Por más extraña que suene la aclaración, resulta necesaria ante los macabros rumores que circularon en los últimos días, a partir de una publicación en redes de Emma Heming, esposa del actor.

La estrella de Hollywood fue diagnosticado en febrero de 2023 con demencia frontotemporal, una enfermedad neurológica degenerativa. Se trata de una condición compleja que afecta áreas del cerebro asociadas con el comportamiento, la personalidad y el lenguaje. A diferencia del Alzheimer, la pérdida de memoria no es el síntoma principal, y suele manifestarse a una edad más temprana.

Desde entonces, frecuentemente se difunden rumores o afirmaciones sin fuentes sobre la salud del actor. En un momento, se aseguró que ya no hablaba ni caminaba, o que había sido internado en una institución de cuidados. Ninguna fue real, sino distorsiones de comunicaciones hechas por Heming, quien se convirtió en una vocera de las personas que ejercen tareas de cuidado de seres queridos y hasta escribió un libro al respecto.

El posteo que generó rumores

Hace unos días, Emma subió un video a Instagram recordando una visita con con Bruce a un parque de diversiones en 2008, en el que se los ve en una montaña rusa. “Estoy segura de que no se debería llevar una cámara a ese tipo de atracciones, pero me alegra tanto que él lo haya hecho. Sus comentarios, su risa. Siempre hacía que todo sea divertido. Ese era él, pura diversión. Lo amo y simplemente extraño que sea mi compañero de viaje”, afirma el posteo. El uso del tiempo pasado hizo que muchas personas especularan con el fallecimiento del actor, pero evidentemente hacía referencia a un tipo de vida que ya no pueden compartir por la enfermedad de Willis.

La propia Emma publicó otra imagen poco después, esta vez mostrándose junto a Bruce y celebrando su aniversario número dieciocho.

