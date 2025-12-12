El Foro Regional Rosario celebró su 30° aniversario

El encuentro realizado en Punta Barrancas, reunió a referentes de la sociedad civil, el sector empresarial y autoridades públicas para repasar el trabajo del año y proyectar nuevos desafíos. Participó además, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, quién habló sobre las perspectivas, visión y desafíos del desarrollo productivo. El evento reafirmó el compromiso del Foro con la participación ciudadana, el diálogo plural y la construcción colectiva de futuro.