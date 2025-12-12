La Capital | Es Social

Negocios cerró el año y entregó distinciones

12 de diciembre 2025 · 00:00hs
Gustavo Curto

Gustavo Curto, Vito Scaglione y Dario Testero 
Empresarios referentes

Empresarios referentes

El Suplemento Negocios del Diario La Capital, cerró el año con un cocktail en la Bolsa de Comercio de Rosario, agradeciendo a los clientes el año transitado, y también, entregó distinciones a empresarios reconocidos de la ciudad.

El suplemento empresarial es un espacio de contenidos donde encontrás historias, estrategias, inversiones, experiencias y know how de empresarios y emprendedores a través de entrevistas exclusivas.

El Suplemento publicará una edición especial con todas las fotos de los invitados.

WhatsApp Image 2025-12-08 at 12.13.49
Dulce García y Sofia Longo

Recorrida semanal por Pichincha

Alejandro Bonalumi, Pablo Aliendro, Gabriel Redolfi

El Foro Regional Rosario celebró su 30° aniversario

Susana Rozas, Marisa Chazarreta, Bernardo Conde de Narbaiz Elía, Lidia Benas y Jorgelina Paladini  

Bernardo Conde Narbaiz Elia, despidió el año en el Jockey Club

Elenco completo

Gran cierre 2025 de Entre Cuerdas y Letras con una gala solidaria en La Comedia

