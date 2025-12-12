Negocios cerró el año y entregó distinciones

El Suplemento Negocios del Diario La Capital, cerró el año con un cocktail en la Bolsa de Comercio de Rosario, agradeciendo a los clientes el año transitado, y también, entregó distinciones a empresarios reconocidos de la ciudad.
El Suplemento Negocios del Diario La Capital, cerró el año con un cocktail en la Bolsa de Comercio de Rosario, agradeciendo a los clientes el año transitado, y también, entregó distinciones a empresarios reconocidos de la ciudad.
El suplemento empresarial es un espacio de contenidos donde encontrás historias, estrategias, inversiones, experiencias y know how de empresarios y emprendedores a través de entrevistas exclusivas.
El Suplemento publicará una edición especial con todas las fotos de los invitados.
Un frente inestable dejó intensos chaparrones durante este jueves. A qué se debe el fenómeno climático en esta parte del año