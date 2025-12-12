Bernardo Conde Narbaiz Elia, despidió el año en el Jockey Club

El reconocido hacedor y Embajador de Paz de UNESCO, Mensajero de Paz de ONU, escritor, gestor cultural, celebró con un almuerzo, un nuevo año transitado en el día de su aniversario. Rodeado de amigos y referentes del arte rosarino, se le entregó el Premio Rosarigasino por su importante y valioso gran aporte a la cultura rosarina.