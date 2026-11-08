La Capital | El Mundo | emergencia

Estado de emergencia en Perú: militares controlarán el exterior de las cárceles

Los presos que operan en organizaciones criminales y el extremo hacinamiento condujeron a la crisis del sistema penitenciario

8 de noviembre 2026 · 23:04hs
Google Seguir a La Capital en Google
Estado de emergencia en Perú: militares controlarán el exterior de las cárceles

Las Fuerzas Armadas de Perú fortalecerán el control externo de los centros penitenciarios como parte de la estrategia del gobierno de la presidenta Keiko Fujimori para contrarrestar la violencia, de acuerdo con un decreto publicado este domingo en el registro oficial.

Entre las facultades habilitadas de manera “excepcional y temporal” se incluyen operativos y patrullajes en las zonas de influencia de las prisiones, “evitar el ingreso de armas y objetos prohibidos”, detectar e inhabilitar el uso de aeronaves y las señales de comunicación no autorizadas.

La medida tiene como objetivo recuperar el control y el orden en las cárceles e impedir las conexiones con el exterior para que las organizaciones criminales no sigan “dirigiendo delitos desde su interior”, aseguró el presidente Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

Los centros penitenciarios que se encuentran bajo un estado de emergencia renovado hasta el próximo enero son Challapalca (departamento de Tacna), Cochamarca (Pasco), El Milagro (La Libertad), Miguel Castro Castro y Ancón I (Lima).

La crisis en el sistema penitenciario de Perú pasa por un hacinamiento que supera en 254 % la capacidad instalada para 42.000 reclusos, frente a los 107.000 presos que se tiene en la actualidad, admitió el reporte difundido por el Consejo de Ministros.

A ello se suma la vinculación de al menos 494 internos a 217 organizaciones criminales, incluidas facciones del Tren de Aragua , una banda que surgió en las cárceles de Venezuela y expandió sus operaciones a toda la región.

Al asumir la presidencia a finales de julio, Fujimori prometió aplicar una política de mano dura para enfrentar al crimen organizado, el narcotráfico y otra serie de delitos, muchos de los cuales se comandan desde los centros penitenciarios.

El gobierno ofreció la construcción de dos nuevos centros carcelarios para descongestionar el sistema.

Noticias relacionadas
El ahora expresidente de Paraguay, Santiago Peña.

Detuvieron al presidente de Paraguay tras ser destituido por el Congreso

Tras la renuncia que el Congreso rechazó, Santiago Peña pidió tiempo para defenderse

Crisis en Paraguay: Santiago Peña busca ganar tiempo en el juicio político tras su renuncia

el presidente paraguayo es investigado y se enfrenta a una posible destitucion

El presidente paraguayo es investigado y se enfrenta a una posible destitución

abdul el-sayed, elegido senador por michigan: el odio antimusulman fracaso

Abdul El-Sayed, elegido senador por Michigan: "El odio antimusulmán fracasó"

Las más leídas

Es inaceptable: Luca Regiardo pidió disculpas por el festejo de Newells tras el título de Boca

"Es inaceptable": Luca Regiardo pidió disculpas por el festejo de Newell's tras el título de Boca

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.800 millones de pesos

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.800 millones de pesos

Índice shawarma en Colectividades: cuánto aumentó el plato estrella

Índice shawarma en Colectividades: cuánto aumentó el plato estrella

El Papa León XIV llegó a la Argentina y puso fin a 39 años sin visitas de un pontífice

El Papa León XIV llegó a la Argentina y puso fin a 39 años sin visitas de un pontífice

Lo último

El tiempo en Rosario: un lunes a puro sol con la máxima en aumento

El tiempo en Rosario: un lunes a puro sol con la máxima en aumento

Estado de emergencia en Perú: militares controlarán el exterior de las cárceles

Estado de emergencia en Perú: militares controlarán el exterior de las cárceles

Fútbol femenino: se realizó con éxito el 4º Encuentro Provincial de ligas en Sub 12

Fútbol femenino: se realizó con éxito el 4º Encuentro Provincial de ligas en Sub 12

El Papa y la gente: la emoción de los fieles santafesinos por la llegada de León XIV a Buenos Aires

El pontífice completó su primer día en Argentina. A pesar de las vallas, los devotos expresaron su fervor y esperanza en un mensaje de unión y paz
El Papa y la gente: la emoción de los fieles santafesinos por la llegada de León XIV a Buenos Aires

Por Gonzalo Santamaría / Enviado especial
León XIV: Quien ejerce la autoridad tiene el deber de actuar con prudencia
Información General

León XIV: "Quien ejerce la autoridad tiene el deber de actuar con prudencia"

León XIV moviliza a los sacerdotes jóvenes del sur santafesino: Es una visita que va más allá de la fe

Por Gonzalo Santamaría / Enviado especial
Información General

León XIV moviliza a los sacerdotes jóvenes del sur santafesino: "Es una visita que va más allá de la fe"

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.800 millones de pesos
Información General

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.800 millones de pesos

Índice shawarma en Colectividades: cuánto aumentó el plato estrella
La Ciudad

Índice shawarma en Colectividades: cuánto aumentó el plato estrella

Maratón La Capital: cientos de atletas participaron de la quinta edición
La Ciudad

Maratón La Capital: cientos de atletas participaron de la quinta edición

Las más leídas
Es inaceptable: Luca Regiardo pidió disculpas por el festejo de Newells tras el título de Boca

"Es inaceptable": Luca Regiardo pidió disculpas por el festejo de Newell's tras el título de Boca

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.800 millones de pesos

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.800 millones de pesos

Índice shawarma en Colectividades: cuánto aumentó el plato estrella

Índice shawarma en Colectividades: cuánto aumentó el plato estrella

El Papa León XIV llegó a la Argentina y puso fin a 39 años sin visitas de un pontífice

El Papa León XIV llegó a la Argentina y puso fin a 39 años sin visitas de un pontífice

Tras la definición, la baja de Gastón Ávila es para Central una complicación a futuro

Tras la definición, la baja de Gastón Ávila es para Central una complicación a futuro

Ovación
Pernía y Girolami se sacaron chispas en Rosario en el TCR South America

Por Leandro Garbossa, para La Capital
Ovación

Pernía y Girolami se sacaron chispas en Rosario en el TCR South America

Pernía y Girolami se sacaron chispas en Rosario en el TCR South America

Pernía y Girolami se sacaron chispas en Rosario en el TCR South America

Asociación Rosarina de Fútbol: se pone en marcha el torneo Ivancich

Asociación Rosarina de Fútbol: se pone en marcha el torneo Ivancich

Las tres últimas estaciones de un buen 2026 para Alpine y Franco Colapinto

Las tres últimas estaciones de un buen 2026 para Alpine y Franco Colapinto

Policiales
Mataron a balazos a un hombre en Empalme Graneros
Policiales

Mataron a balazos a un hombre en Empalme Graneros

Caso Facundo Gorga: desestiman denuncias contra funcionarios del Jockey Club

Caso Facundo Gorga: desestiman denuncias contra funcionarios del Jockey Club

Le robaron la bicicleta pero un automovilista intervino para atrapar a los ladrones

Le robaron la bicicleta pero un automovilista intervino para atrapar a los ladrones

Villa Gobernador Gálvez: condenan a un hombre que instigó el incendio de una panadería

Villa Gobernador Gálvez: condenan a un hombre que instigó el incendio de una panadería

La Ciudad
El tiempo en Rosario: un lunes a puro sol con la máxima en aumento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un lunes a puro sol con la máxima en aumento

Índice shawarma en Colectividades: cuánto aumentó el plato estrella

Índice shawarma en Colectividades: cuánto aumentó el plato estrella

Planazo de domingo: cómo será el tercer día de Colectividades

Planazo de domingo: cómo será el tercer día de Colectividades

Maratón La Capital: cientos de atletas participaron de la quinta edición

Maratón La Capital: cientos de atletas participaron de la quinta edición

Newells está en el lugar que tanto buscó, por mérito propio y sin conformismo
Ovación

Newell's está en el lugar que tanto buscó, por mérito propio y sin conformismo

Visita papal con GPS: un cura creó una aplicación para hallar a peregrinos rosarinos
La Ciudad

Visita papal con GPS: un cura creó una aplicación para hallar a peregrinos rosarinos

Corralito en Paraguay: el expresidente fue imputado y pidieron prisión preventiva
El Mundo

Corralito en Paraguay: el expresidente fue imputado y pidieron prisión preventiva

Le robaron la bicicleta pero un automovilista intervino para atrapar a los ladrones
Policiales

Le robaron la bicicleta pero un automovilista intervino para atrapar a los ladrones

Ke Personajes en problemas: detuvieron a su cantante porque golpeó a un policía
Zoom

Ke Personajes en problemas: detuvieron a su cantante porque golpeó a un policía

El Papa celebró su primera misa en Sudamérica y habló del mate como símbolo
Información general

El Papa celebró su primera misa en Sudamérica y habló del mate como símbolo

Fuerte reclamo de empresarios de Rosario por un transporte más federal
La ciudad

Fuerte reclamo de empresarios de Rosario por un transporte más federal

Una cirugía inédita en el país salvó la vida de una mujer y su bebé en Rosario
Salud

Una cirugía inédita en el país salvó la vida de una mujer y su bebé en Rosario

Un finalista por el ascenso a la Liga Profesional tiene como figura a un ex-Central
Ovación

Un finalista por el ascenso a la Liga Profesional tiene como figura a un ex-Central

Detuvieron al presidente de Paraguay tras ser destituido por el Congreso
El Mundo

Detuvieron al presidente de Paraguay tras ser destituido por el Congreso

La pantalla gigante del Museo del Deporte emitirá en vivo la misa del Papa en Argentina
La Ciudad

La pantalla gigante del Museo del Deporte emitirá en vivo la misa del Papa en Argentina

Investigan un presunto plan para atentar contra Maximiliano Pullaro en Ceres
Policiales

Investigan un presunto plan para atentar contra Maximiliano Pullaro en Ceres

Los colectivos de Rosario se podrán seguir en tiempo real: cómo consultar recorridos
La Ciudad

Los colectivos de Rosario se podrán seguir en tiempo real: cómo consultar recorridos

Más de 170 pasajeros viajaron de Rosario a San Pablo para vivir la Fórmula 1
Turismo

Más de 170 pasajeros viajaron de Rosario a San Pablo para vivir la Fórmula 1

Las cinco claves de la crisis que dejó a casi tres millones de personas sin sus ahorros
El Mundo

Las cinco claves de la crisis que dejó a casi tres millones de personas sin sus ahorros