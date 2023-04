Ucrania afirma que logró "resultados impresionantes" contra Rusia en el frente del río Dniéper

Continuó diciendo que las evacuaciones rusas de las orillas del Dniéper también estaban facilitando las operaciones ucranianas. “Ellos están limpiando el territorio de la población local , lo que facilita mucho nuestro trabajo , porque están tratando de evacuar a los lugareños allí donde están moviendo sus unidades y mudándose a nuevas ubicaciones”, detalló. “Por lo tanto, es más seguro para nosotros realizar nuestro trabajo en posiciones de combate donde ya no se esconden detrás de los civiles”.

A principios de esta semana, Yurii Sobolevskyi, subjefe del consejo regional de Jersón, dijo qu e alrededor del 30% de la población de antes de la guerra permanece en los territorios ocupados por Rusia en esa provincia. “Es muy difícil de calcular, porque no tenemos acceso a datos sobre la cantidad de suscriptores activos de teléfonos móviles y otros medios”, dijo. Sobolevskyi afirmó que durante las últimas dos semanas los rusos habían estado tratando de obligar a los civiles a abandonar sus hogares. Otros funcionarios ucranianos informaron qu e se están implementando medidas de evacuación en algunas ciudades controladas por Rusia en las partes ocupadas de la provincia de Zaporiziya , vecina de Jersón.

Yevhen Yevtushenko, jefe de la administración militar del distrito de Nikopol controlado por Ucrania, dijo que según los residentes en el lado opuesto del río Dniéper, autobuses de evacuación han comenzado a llegar. Dijo en Telegram que “hasta ahora, solo los principales colaboradores (de Rusia) los que están siendo evacuados, mientras que el resto de la gente está esperando a las fuerzas armadas de Ucrania”, afirmó. Compartió un intercambio de mensajes entre una familia y la administración respaldada por Rusia, en el que se le dijo a la familia: "Desafortunadamente, los asientos para estos autobuses ya están reservados por decisión de la administración. No hay registro disponible en este momento". Zaporiziya es la capital de la provincia del mismo nombre. "La gente teme que antes de irse, los rusos organicen una provocación con bajas masivas para culpar a Ucrania", alertó Yevtushenko.

Funcionarios ucranianos dijeron la semana pasada que las autoridades impuestas por Rusia en la cercana Enerhodar planeaban organizar la evacuación forzada de los niños a principios de mayo. Esta práctica se ha hecho habitual en las regiones ocupadas por Rusia, y es un delito de guerra que está siendo investigado por la Corte Penal Internacional de La Haya.

Zaporiziya puede ser el objetivo de una contraofensiva ucraniana en las próximas semanas. Las declaraciones triunfalistas de la vocera Humeniuk parecen confirmar los persistentes rumores sobre el inicio de la ofensiva de Ucrania, en pos de aislar la península de Crimea, ocupada por Rusia desde 2014.

El ejército ucraniano se está preparando hace meses para una contraofensiva para recuperar las áreas ocupadas, y según los analistas de Defensa independientes, Kiev buscará cortar la franja sur de Ucrania ocupada por Rusia y aislar así a Crimea. Los observadores creen que el objetivo más probable y directo de la ofensiva serán las provincias de Jersón y Zaporiziya. Si el impulso tiene éxito, permitiría a Ucrania cortar el corredor terrestre entre Rusia y Crimea.

En lo que podrían ser los preparativos para tal movimiento, las fuerzas ucranianas establecieron un punto de apoyo cerca de la ciudad de Oleshky en la orilla oriental del río Dniéper, según informó el domingo el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW, en inglés), un grupo de expertos en análisis militar con sede en Washington.

Este domingo, el ISW dio un informe que tuvo amplia repercusión en los medios de todo el mundo. El ISW informó que imágenes geolocalizadas de blogueros militares proKremlin indicaban que las tropas ucranianas habían establecido una amplia cabeza de desembarco al este del río Dnieper, en la provincia de Jersón. El cruce del Dniéper es un éxito estratégico para Ucrania, y puede ser el preludio de la anunciada ofensiva.

image.png Los restos del puente Antonivsky, sobre el río Dniéper frente a la ciudad de Jersón. Fue destruido por Rusia durante su retirada de la orilla occidental del río, en noviembre pasado.

De todas formas, mientras solo se haga a pequeña escala, con patrullas o grupos de comandos, el valor militar del cruce es relativo. Para realizar un desembarco a gran escala, Ucrania necesitaría de recursos navales que al parecer no tiene en número suficiente. Sí cuenta sin embargo con unidades de infantería de marina, especializadas en estas operaciones anfibias. Pero la estrategia del cruce en grupos reducidos, si se repite durante semanas sin sufrir represalias aniquiladoras del enemigo, puede llevar a crear una cabecera importante, aunque siempre frágil y expuesta a quedar aislada.

Según el ISW, los ucranianos crearon su cabeza de desembarco cerca de la ciudad de Oleshky, junto con "líneas de suministro estables". "Las fuerzas ucranianas han establecido posiciones en la orilla este del río Dnieper al norte de Oleshky (7 km al suroeste de la ciudad de Jersón) y avanzado hasta las afueras al norte de la carretera E97, así como al oeste de Dachi (10 km al sur de la ciudad de Jersón)", reseña el ISW a través de su blog understandigwar.org.El ISW reseña que los "milbloggers" rusos han proporcionado suficientes imágenes geolocalizadas e informes textuales para confirmar que las fuerzas ucranianas han establecido posiciones en la orilla oriental (izquierda)" del río en la provincia de Jersón "a partir del 22 de abril, aunque no a qué escala ni con qué intenciones". "Estas imágenes también indican que las fuerzas rusas podrían no controlar islas en los ríos Kinka y Chaika, a menos de medio kilómetro al norte de las posiciones ucranianas geolocalizadas cerca del puente Antonivsky. Este puente fue destruido por los rusos durante su retirada de la ciudad de Jersón en noviembre pasado. Los "milbloggers rusos" afirman que las fuerzas ucranianas "han mantenido posiciones en la orilla oriental de la provincia de Jersón durante semanas, han establecido líneas de suministro estables a estas posiciones, y realizan regularmente incursiones en la zona, todo lo cual indica una falta de control ruso". El mapa de batalla de otro milblogger afirma "que las fuerzas rusas no controlan algunas islas del delta del río al suroeste de la ciudad de Jersón a partir del 22 de abril, lo que sugiere posibles avances ucranianos en estas islas", agrega ISW. Los "milbloggers" rusos se quejaron de que la lentitud del fuego de artillería ruso permitió a las fuerzas ucranianas desembarcar en la orilla oriental.