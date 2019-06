Theresa May ya no es líder del Partido Conservador

La primera ministra británica, Theresa May, renunció como líder del Partido Conservador, dando el pistoletazo de partida a la carrera para elegir a un sucesor capaz de concretar el Brexit.

May, quien anunció su renuncia en mayo, seguirá como primera ministra hasta que se elija un nuevo líder conservador, probablemente a fines de julio, pero ya no tendrá el control de la dirección de prolongada salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE). El Brexit tiene fecha para el 31 de octubre, pero mientras se discute cómo llevarlo a cabo, el proyecto sigue frenado, con el único plan de divorcio empantanado en el Parlamento. "Seguirá siendo primera ministra por unas pocas semanas", aseguró el vocero de May, quien destacó que cualquier sucesor debe reunirse con la reina Isabel II y asegurar a la monarca que tiene suficiente apoyo parlamentario como para ser jefe de gobierno. Agregó que May se centrará en asuntos internos, pero "en relación al Brexit, la primera ministra dijo que no le corresponderá llevar adelante este proceso", informó la BBC. May remitió la carta con su dimisión a los presidentes en funciones del llamado Comité 1922 -que agrupa a los diputados conservadores sin cartera-, y no estaba previsto que hiciera alguna declaración.