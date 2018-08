"Pepe" Mujica renunció a su banca en el Senado

A los 83 años de edad y "cansado del largo viaje", el ex presidente de Uruguay José Mujica (2010-2015) renunció ayer a su banca en el Senado, en la que tenía derecho a permanecer hasta febrero de 2020, para acogerse a la jubilación, pero prometió continuar militando en política. En una breve carta dirigida a su esposa, Lucía Topolanski, que preside el Congreso, Mujica, de 83 años, esgrimió "motivos personales y cansancio del largo viaje", en referencia a su extensa trayectoria en la política de su país como político y ex guerrillero. "Mientras mi mente funcione no puedo renunciar a la solidaridad y la lucha de ideas" escribió el dirigente político que fue ministro de Ganadería, diputado, senador y presidente de Uruguay, entre 2005 y la actualidad.

En su carta renuncia, Mujica pidió disculpas a sus colegas políticos. "Si alguna vez, al calor de los debates pide herir lo personal de algún colega, pido disculpas muy sentidas", escribió. Mujica viajará estos días a España donde recibirá un premio internacional y a fin de mes estará en Venecia para asistir al Festival Internacional de Cine, que estrenará dos películas que lo tienen como protagonista. El lugar de Mujica en el Senado uruguayo será ocupado por Andrés Berterreche, un dirigente de 56 años, del mismo sector que Mujica, y que también fue ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, entre 2009 y 2010.

Mujica ha ido y venido sobre la posibilidad de ser candidato en las próximas elecciones de Uruguay, en las cuales el Frente Amplio buscará un cuarto período consecutivo en el poder, en un contexto de fuerte caída de la popularidad del presidente Tabaré Vázquez.