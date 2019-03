Para Bolsonaro, la democracia sólo existe mientras las FFAA lo quieran

El presidente Jair Bolsonaro dijo durante un acto militar en Río de Janeiro que la libertad y la democracia sólo existen "cuando las Fuerzas Armadas lo quieran"Lo dijo en las conmemoraciones de los 211 años de la Infantería de Marina. Bolsonaro se caracteriza por este tipo de declaraciones desde que era un diputado llano y siempre tuvo un discurso favorable al poder militar. Ocho de sus 22 ministros son generales, así como su vicepresidente.

En un discurso de unos cuatro minutos, Bolsonaro subrayó que quiere estar al lado de "los que aman la patria, los que respetan a la familia, los que quieren el acercamiento con países que tienen ideologías similares a la nuestra (Brasil), y los que aman la democracia y la libertad". Agregó que cumplirá su misión de gobernar Brasil "al lado del buen pueblo" y entonces deslizó la frase sobre que la democracia existe "cuando las fuerzas armadas así lo quieren". El presidente sostuvo que su objetivo es hacer de Brasil un país "del primer mundo" y que trabajará para darle una "retaguardia jurídica" a los militares que participen de acciones especiales en el combate al delito como seguridad interior.

El acto militar de ayer celebró los los 211 años del Cuerpo de Marines en la Isla de las Serpientes, en la región central de Río de Janeiro. Bolsonaro también declaró que aprobará la reforma de la Seguridad Social y que los militares serán incluidos "respetando las especificidades de cada fuerza (Marina, Ejército y Fuerza Aérea)".Pero les pidió a los militares aceptar "sacrificios" para permanecer más tiempo en servicio antes de retirarse. La muy baja edad jubilatoria es un problema clave del mundo militar.

El presidente se fue sin hablar con la prensa, dos días después de haber publicado en Internet un video contra el Carnaval que fue considerado pornográfico y escatológico, y fue retirado, en medio de críticas entre aliados y opositores.

La cúpula del PT no tardó en condenar la nueva declaración del presidente. El derrotado candidato presidencial, Fernando Haddad (PT), escribió que Bolsonaro debería haber hablado con la prensa para explicarse. La presidenta del PT, la diputada Gleisi Hoffmann (PT-RS), una enemiga declarada de Bolsonaro, comentó: "Esta persona no tiene límites en agresividad", dijo. "La democracia fue conquistada por la sociedad brasileña, no es objeto de tutela ni de permiso", escribió Hoffmann, para quien la democracia tiene enemigos en el grupo político del presidente.

Iván Valente, diputado federal del PSOL de Río de Janeiro, recordó la Constitución, que dice que "todo el poder emana del pueblo" y dijo que el discurso del presidente puede interpretarse como un mensaje que insta a los militares a adoptar una postura antidemocrática. "Una vez más comete un crimen de responsabilidad y ataca la dignidad de la posición. Peor aún, avergüenza a los militares asumir el autoritarismo", dijo el diputado, refiriéndose al presidente.

Aclaración

Poco después, el vicepresidente Hamilton Mourao, un general retirado, aseguró en Brasilia que el primer mandatario había sido "mal interpretado". "Lo que el presidente dijo es que donde las Fuerzas Armadas no están comprometidas con la democracia y la libertad, estos valores mueren. Es lo que pasa en Venezuela", afirmó Mourao, que ha actuado como moderador de las posturas y comentarios más radicales del presidente.

En sus largos años como un diputado "líbero" en el enorme Congreso brasileño, Bolsonaro, un capitán de la reserva dado de baja del ejército, siempre hizo la apología de la dictadura militar (1964-85) y de la casta militar. Con este discurso y un planteo económico liberal promercado, Bolsonaro sacó 55 por ciento de votos, 58 millones de sufragios, en el ballottage contra Fernando Haddad, que recibió 45 por ciento, el pasado 28 de octubre. Recibió una economía relativamente ordenada de parte del presidente interino Michel Temer, algo que favorece el inicio de la gestión del ultraconservador Bolsonaro.