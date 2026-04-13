Donald Trump cruzó al papa León XIV por el conflicto en Irán y desató tensión con el Vaticano

El presidente estadounidense lo acusó de "débil y pésimo". El Pontífice respondió que la Iglesia "tiene la obligación moral de ir contra la guerra"

Donald Trump criticó la postura del papa León XIV en la escalada bélica entre Estados Unidos e Irán

El conflicto en Medio Oriente abrió un inusual frente de tensión entre la Casa Blanca y el Vaticano. Donald Trump apuntó contra el Papa León XIV por sus críticas a la ofensiva militar en Irán , a lo que el Pontífice salió a responder sus acusaciones.

"El Papa León XIV es débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior" , afirmó el presidente norteamericano, quien además cuestionó su postura frente a las armas nucleares y lo acusó de no comprender los intereses estratégicos de Estados Unidos.

El mandatario redobló sus cuestionamientos con referencias personales. "Me cae mucho mejor su hermano Louis porque es todo MAGA", dijo en alusión al movimiento "Make America Great Again". También, agregó: "No quiero un Papa que piense que está bien que Irán tenga armas nucleares" .

Trump fue más allá y vinculó la elección del Pontífice con su propia figura política. "Si yo no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano" , afirmó. Además, le reclamó que "use el sentido común" y deje de "complacer a la izquierda radical".

El cruce se produjo luego de reiteradas críticas del Papa a las acciones militares en Medio Oriente y a la política internacional de Washington. León XIV, el primer pontífice estadounidense, advirtió en distintas intervenciones sobre lo que definió como una "ilusión de omnipotencia" de los líderes globales.

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La respuesta del Papa León XIV

Frente a las duras acusaciones del mandamás estadounidense, León XIV defendió su postura con un mensaje centrado en la doctrina de la Iglesia. "El evangelio es claro y la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra", afirmó.

El Pontífice buscó bajar el tono del conflicto, aunque dejó en claro su posición. "Las cosas que yo digo no tienen por qué ser entendidas como un ataque a nadie", señaló, y agregó: "Bienaventurados los que construyen la paz".

Consultado sobre si teme a la administración Trump, respondió de forma directa: "No le tengo miedo a la administración Trump o de proclamar en voz alta el mensaje del Evangelio, que es lo que creo que tengo que hacer, que es el motivo por el que la Iglesia está aquí".

El Papa marcó diferencias con el enfoque político del mandatario estadounidense. "No somos políticos, no abordamos la política exterior con la misma perspectiva que él podría entender", explicó. En ese sentido, remarcó su rol como líder religioso: "Creo en el mensaje del Evangelio como pacificador".

Además, evitó profundizar la confrontación directa: "No entraré en debates. Lo que digo no pretende ser un ataque contra nadie". Sin embargo, insistió en su diagnóstico: "Creo que el presidente no está entendiendo lo que es el mensaje del Evangelio".

León XIV reafirmó que mantendrá su línea de acción y llamó a priorizar la diplomacia internacional. "Es muy importante volver a ese sendero, sea a través de Naciones Unidas u otros mecanismos, y trabajar por la paz", sostuvo.