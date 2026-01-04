La Capital | El Mundo | Nicolás Maduro

Nicolás Maduro pasó su primera noche en una cárcel de Nueva York

El presidente de Venezuela enfrentará cargos por narcotráfico y terrorismo. Se espera que el lunes declare ante la Justicia

4 de enero 2026 · 08:32hs
La llegada de Nicolás Maduro a la oficina de la DEA en Nueva York

Nicolás Maduro, el depuesto presidente de Venezuela, amaneció este domingo en una cárcel de Nueva York tras ser capturado por comandos militares en una operación violenta que culminó con bombardeos sobre distintos puntos de Caracas y sus alrededores, informaron fuentes oficiales estadounidenses. El líder chavista enfrentará cargos por narcotráfico y terrorismo en Estados Unidos, donde fue trasladado en helicóptero al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

La detención se produjo en la madrugada del sábado, cuando fuerzas especiales irrumpieron en Venezuela y apresaron tanto a Maduro como a su esposa en medio de intensos combates que se extendieron por más de una hora. La incursión militar se discutirá el lunes de urgencia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Traslado a Estados Unidos

Tras su captura, Maduro fue llevado en helicóptero desde territorio venezolano y trasladado primero a la base militar Stewart, en Nueva York. Allí fue registrado por cadenas norteamericanas descendiendo del avión USS Iwo Jima escoltado por agentes federales, entre ellos personal del FBI y de la Administración para el Control de Drogas (DEA). Posteriormente fue trasladado en caravana de vehículos policiales al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Imágenes difundidas por la Casa Blanca lo mostraron esposado y vistiendo sandalias, escoltado por agentes de la DEA dentro de las instalaciones. En un video divulgado por la cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca, Maduro, de 63 años, se lo escuchó decir en inglés “Good evening, happy new year” (“Buenas noches, feliz año nuevo”) y, en español, “qué triste”.

El Departamento de Policía de Nueva York confirmó a CNN que el traslado y la custodia se realizaron durante la noche del sábado, en medio de fuerte presencia de fuerzas federales.

Comunicado de la Casa Blanca

Horas antes de la difusión de las imágenes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el operativo en una conferencia de prensa desde Mar-a-Lago, donde ratificó que Washington asumirá el control de Venezuela por tiempo indefinido hasta lograr una “transición segura, adecuada y juiciosa”. Trump no fijó un plazo para dicha transferencia de poder ni detalló cómo será gobernado el país una vez concluida esa etapa.

El mandatario estadounidense rechazó la posibilidad de que el chavismo permanezca en el poder bajo otro liderazgo y defendió la intervención citando precedentes históricos de ocupaciones lideradas por Estados Unidos en Alemania, Japón e Irak, con resultados dispares.

Trump también aseguró que las empresas norteamericanas participarán en la reconstrucción de la infraestructura petrolera venezolana, un sector estratégico que suscribió como clave para la recuperación económica del país sudamericano.

Gobierno interino y reacción en Venezuela

Mientras tanto, en Caracas, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó que Delcy Rodríguez, quien se desempeñaba como vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma de forma temporal la presidencia para garantizar la continuidad administrativa del país. Según la interpretación de la Constitución venezolana, la vicepresidenta asume cuando hay ausencia temporal o absoluta del presidente.

En el comunicado oficial del tribunal se estableció que Rodríguez ejercerá “todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela… con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación”.

