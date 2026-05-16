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Santa Fe lidera el ranking de puestos de trabajo en la construcción: cómo viene a nivel nacional

Entre diciembre de 2023 y febrero pasado se crearon 2.657 empleos privados en el sector, lo que significa un aumento del 7,31 por ciento

16 de mayo 2026 · 10:51hs
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La construcción creció en Santa Fe

La construcción creció en Santa Fe

Entre diciembre de 2023 y febrero de 2026, en Santa Fe se crearon 2.657 puestos de trabajo privados en la construcción. Esto representa un crecimiento del 7,31 por ciento, según el último informe del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric).

A nivel nacional, la realidad es otra: el sector cayó 9,95 % en el conjunto del país durante el mismo período. En esa línea, distritos como Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acumularon una pérdida superior a 20.000 puestos laborales.

De esta manera, la provincia de Santa Fe se consolida como uno de los distritos con mejor desempeño del país en generación de empleo privado en la construcción, en un escenario nacional atravesado por la caída de la actividad. El crecimiento sostenido responde al plan de inversión en infraestructura impulsado por el gobierno provincial y a las herramientas de alivio fiscal orientadas a estimular la creación de trabajo registrado.

La obra pública, motor del crecimiento

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo, afirmó que los resultados están directamente vinculados con la política de inversión desarrollada por la gestión provincial: “Estos números son consecuencia del plan récord de obra pública que lleva adelante el gobernador Maximiliano Pullaro con inversiones en viviendas mediante créditos Nido, gasoductos, escuelas, rutas y hospitales”.

“Esto no solamente incrementa el empleo en la construcción, sino que además genera un fuerte efecto multiplicador sobre otras actividades económicas”, agregó el ministro.

Menos carga tributaria, más empleo formal

Desde el Ministerio de Trabajo destacaron además el impacto de los beneficios previstos en la ley tributaria provincial, que permite deducir salarios correspondientes a nuevos trabajadores registrados del pago de Ingresos Brutos.

Los datos muestran una aceleración sostenida en la generación de empleo en toda la actividad productiva: 649 nuevos puestos en enero; 2.544 en febrero; y 5.392 en marzo.

>> Leer más: Permisos de obras más simples en un sector de la construcción "estancado"

Báscolo explicó: “Estos números reflejan el impacto concreto de las herramientas que ofrece la provincia a través de la ley tributaria. En apenas tres meses se crearon más de 2.000 empleos directos en la construcción, que fue el principal sector donde se aplicaron deducciones de Ingresos Brutos vinculadas a nuevas incorporaciones laborales”.

La combinación entre inversión histórica en infraestructura y reducción de la carga impositiva para quienes generan empleo permitió que Santa Fe se ubique entre las provincias con mejores indicadores del país en creación de trabajo formal en la construcción, aun frente a una caída cercana al 10 % a nivel nacional.

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