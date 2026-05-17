Planazo de domingo: Día Internacional de los Museos con recorridos y propuestas para todos

Entre las 10 y las 19, los museos abrirán este domingo sus puertas con entrada gratuita y actividades especiales para la comunidad

En el marco del Día Internacional de los Museos 2026 , las instituciones de la ciudad se suman a la consigna impulsada por el Consejo Internacional de Museos (Icom): “Museos uniendo un mundo dividido”, una invitación a repensar el rol de estos ámbitos como espacios capaces de tender puentes entre culturas, generaciones y comunidades.

Los museos se consolidan como lugares fundamentales para reconstruir vínculos, promover el diálogo y fortalecer la inclusión . Desde esta perspectiva, los espacios de Rosario desarrollarán una programación especial el próximo domingo 17 de mayo, de 10 a 19, con actividades abiertas a toda la comunidad.

La propuesta contempla recorridos mediados, experiencias participativas, actividades al aire libre, talleres, intervenciones en explanadas y patios, además de acciones especialmente pensadas para infancias, familias y personas mayores.

Como parte de la jornada, cada museo realizará tres recorridos especiales ?por la mañana, al inicio de la tarde y a media tarde? con la participación de personas mayores del programa “Guías por un día”, quienes acompañarán las visitas compartiendo experiencias y memorias desde una perspectiva intergeneracional.

Además, se reeditará la iniciativa Museos + Café, integrando propuestas gastronómicas en distintos espacios culturales.

Los museos, uno por uno

Museo Castagnino: ofrecerá recorridos para público general por la exposición Gyula Kosice, a las 11 y 17. A las 15, se realizará un recorrido inclusivo con intérprete de lengua de señas y pictogramas.Durante toda la jornada estará activo el Punto Invencionista, una propuesta destinada a infancias y familias.

Exposiciones vigentes: Serenidad, de Diana Randazzo, y Habitar el Paisaje, de Rob Verf y Gyula Kosice.

El Macro desarrollará visitas guiadas para todo público a las 11 y 17. A las 16, tendrá lugar un recorrido inclusivo con audiodescripción en vivo, intérpretes de lengua de señas y pictogramas.

Por la mañana, los chicos podrán participar de una “dibujada a la tiza” en la explanada, inspirada en la muestra del artista rosarino Ariel Costa. Por la tarde, en la Zona Amig—s del 5º Piso, se realizará la actividad Versiones Macro, una reinterpretación de obras de la colección exhibidas en las muestras “¿Que digan dónde están?” y “A favor de la fantasía en contra de la inflación”.

El Museo de la Ciudad presentará La Ruta de los Azulejos. Historia, artes y oficios de la ciudad, una nueva producción que invita a descubrir Rosario a través de sus azulejos, entendidos como huellas de identidad urbana y testigos silenciosos de la historia cotidiana. La propuesta recupera el valor artístico, técnico y patrimonial de estas piezas de cerámica vidriada presentes en distintos puntos de la ciudad, proponiendo una nueva manera de mirar y recorrer el territorio. Las visitas mediadas estarán a cargo de integrantes del programa Guías por un Día y del equipo de mediación del museo. Horarios de recorridos: 11, 14 y 16.

El Museo de la Memoria desarrollará tres actividades centrales para todas las edades. La jornada comenzará con una activación de Archipiélago, a cargo de María Blanco; continuará con recorridos especiales del programa Guías por un día; y finalizará con una activación de Destellos, una propuesta lúdica de preguntas y respuestas sobre la muestra, con premios para el público. Además, durante todo el evento se llevará adelante Proyecto Pregunta en la terraza del museo, invitando a reflexionar colectivamente a partir de la consigna: “¿Qué pregunta es urgente hacer hoy?”. Horarios 11, 15 y 17.

Bajo el título Recorrido a lo Grande, el Museo Estevez propone una visita por la Casa Museo de Firma Mayor y Odilo Estevez, donde tres artistas rosarinas dialogan con la colección permanente en distintos espacios del edificio. Propuestas para chicos: observación de Inverso, de Nicola Costantino (hall central) y Descubriendo las Formas Animadas, de Fabiana Imola (sala de exposiciones). Horarios de recorridos: 11, 14 y 17.

El Museo de Ciencias realizará una activación para infancias vinculada a la muestra Astronáutica Terrícola, donde los participantes podrán crear sus propios parches de misión espacial. La propuesta inclusiva se desarrollará en articulación con el programa La Calle No Me Define.

Horarios de recorridos: 11.30, 15 y 17.

En el CEC, “Las mujeres de mi vida”, de Maitena. Horarios de visitas: 15, 16 y 17.

Se realizará una visita mediada especial titulada Las huellas del Che en Rosario, con un recorrido por las muestras Che: una poética y La Rosario del Che.

La propuesta se inscribe en la vocación reflexiva del CELChe de promover espacios de diálogo, construcción colectiva y reafirmación democrática a partir de temas que atraviesan nuestra contemporaneidad. Horario: 11 a 12.

Además, quienes visiten el espacio podrán disfrutar de la Expo Geek Rosario 2026, que se desarrollará en Puerto Joven con colecciones temáticas, invitados especiales, música en vivo, desarrolladores locales de videojuegos, demos interactivas y patio de comidas. La entrada será solidaria. Se solicitará un alimento no perecedero por persona para colaborar con organizaciones sociales.