Polémicas en la eliminación de Central: dos penales para River y con Ibarra y Ávila al borde la roja

Mucho trabajo del árbitro y sus colaboradores en un duelo donde Central y River se sacaron chispas en una de las semifinales

El brazo de Avila ya impacta en el rostro de Martínez Quarta. Penal de VAR para River que Ledesma evitó el gol, atajándoselo a Montiel.

El partido entre Central y River que se juega en el estadio Momumental es un hervidero. A los 26 minutos, Gastón Ávila abrió el codo ante Martínez Quarta en el área canalla y tras ser llamado por el VAR, el árbitro Nicolás Ramírez detectó la infracción. Cobró la pena máxima para el equipo del Chacho. Se le complicaba al Canalla. El Gato vio la amarilla y evitó la roja.

¡CONAN LE TAPÓ EL PENAL A MONTIEL! ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/AKVcF7v4yX

Fue Gonzalo Montiel, el encargado de darle a Argentina el título Mundial en Qatar 2022 en la definición desde los doce pasos ante Francia, y se hizo gigante Jeremías Ledesma para ahogar la apertura millonaria. Central zafó de una muy compleja.

PENAL PARA RIVER POR CODAZO DEL GATO ÁVILA A MARTÍNEZ QUARTA. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/bDlSEhRE1v

Antes, a los 7 minutos del partido por la semifinal del torneo Apertura hubo una jugada que todo el Millonario reclamó la revisión del VAR, pero que el juez Nicolás Ramírez ni siquiera sancionó falta ni amonestó al jugador canalla que protagonizó la acción.

Leer más: En vivo: Central zafó con el penal que Ledesma le atajó a Montiel y siguen empatando

Driussi salió lastimado en River

La pelota la tenía Sebastián Driussi cerca del área de Central y desde atrás se arrojó con vehemencia Franco Ibarra a recuperar el balón, el tema es que patinó y se llevó puesto con mucha fuerza al delantero Millonario. Lo dejó tendido en el piso con mucho dolor. Ramírez no cobró ni falta y la jugada siguió, cuando Ibarra también tumbó a Matías Viña y ahí sí recibió el cartón amarillo.

Todo River, incluso el Chacho Coudet, reclamó la revisión de la jugada de Driussi, pero desde el VAR Silvio Trucco no le comunicó ninguna acción que sea pasible de ser revisada.

El tema es que Driussi debió dejar la cancha ahí mismo y lo hizo en el carrito sanitario, en pleno llanto, con mucha preocupación por el estado de su rodilla derecha.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2055800739901866048&partner=&hide_thread=false PENAL PARA RIVER.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/wWmdtzn9nR — SportsCenter (@SC_ESPN) May 17, 2026

Otro penal en el segundo tiempo

A los 14 minutos del complemento Central sufrió otro penal en contra. Esta vez fue tras un pase al vacío de Tomás Galván, que no pudo despejar con acierto Gastón Ávila, la dejó corta, y Joaquín Freitas quedó de cara al gol, cuando Jeremías Ledesma se lo llevó puesto. Ledesma podría haberse frenado pero terminó tumbando al jugador millonario y fue claro penal.

Desde los doce pasos esta vez no perdonó Facundo Colidio y puso en ventaja a River ante el Canalla.

River terminó venciendo 1 a 0 a Central y lo eliminó del torneo Apertura.