Evo Morales no asistió al inicio de su juicio en Bolivia y fue declarado en rebeldía

Es la segunda vez que ocurre, ya que no se presentó a una audiencia en enero de 2025. Lo acusan de abuso de una menor durante su mandato presidencial

La justicia de Bolivia declaró en rebeldía por segunda vez al expresidente Evo Morales , luego de que no se presentara a la apertura del juicio oral en su contra en la ciudad de Tarija por el presunto abuso de una menor durante su mandato entre 2006 y 2019.

El juez de Sentencia Carlos Oblitas suspendió la audiencia y ratificó la orden de detención que pesa en contra del exmandatario desde hace más de un año. Morales dijo desde la región del Chapare, donde resiste una orden de detención, que el proceso supone su “persecución política”.

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El juicio quedó suspendido hasta que el acusado “sea aprehendido o comparezca voluntariamente” dijo el fiscal Luis Esteban Ortiz en rueda de prensa.

Tampoco se presentaron a la audiencia los abogados del acusado. El tribunal había declarado la rebeldía de Morales en la fase de instrucción.

Wilfredo Chávez, abogado del exmandatario, señaló que se trata de “un juicio político que no respeta los derechos” del procesado. “La supuesta víctima ha planteado excepciones que el tribunal no ha tratado. No hay denuncia de la víctima, el caso debe archivarse”, sostuvo.

La presunta víctima reside junto a su madre en Argentina. La fiscalía maneja el caso con reserva debido a que en el momento de los supuestos abusos, en 2016, ella era menor de edad.

Morales tiene otras acusaciones, pero el proceso por supuesta trata agravada avanzó hasta la apertura de juicio oral en Tarija. Su detención no se concretó debido a que está protegido por sus seguidores, según justificó la Policía.