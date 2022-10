Lula sumó apoyos cruciales para el balotaje: la candidata que salió tercera y el ex presidente Cardoso

El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva consiguió este miércoles un apoyo clave de cara al balotaje del 30 de octubre próximo: la candidata que quedó tercera en la primera vuelta, la liberal Simone Tebet. La dirigente, que proviene de un sector dominado por el agro negocio y que es parte del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), anunció que votará por el líder del Partido de los Trabajadores (PT) en la segunda vuelta "por la democracia" y frente al actual jefe de Gobierno, Jair Bolsonaro. Poco antes, el ex mandatario también había recibido el respaldo de dos referentes de la socialdemocracia brasileña, la tradicional fuerza de centro derecha de las últimas décadas, el ex presidente Fernando Henrique Cardoso y el candidato presidencial y ex gobernador de San Pablo José Serra. Lula también había obtenido este martes el apoyo del candidato que salió cuarto en las elecciones, Ciro Gomes, y de su Partido Democrático Laborista (PDT) para la segunda vuelta