May y los líderes europeos aprovecharon la cumbre en Egipto con la Liga Arabe para seguir las frenéticas negociaciones, que hasta ahora no han dado resultados.

A casi un mes de que entre en vigor el Brexit, los máximos líderes de la Unión Europea (UE) y la primera ministra británica, Theresa May, siguen sin ponerse de acuerdo sobre cuál es el mejor camino ya que los primeros propusieron postergar la fecha de la separación y la premier se mantiene firme en su convicción de llegar a un acuerdo antes.

"Cuanto menos tiempo hay hasta el 29 de marzo (fecha plazo para el inicio del Brexit), más probable se vuelve una extensión. Este es un dato objetivo: no es nuestra intención, no es nuestro plan, pero un dato objetivo", aseguró el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en una conferencia al margen de la cumbre.

"Creo que en la situación en la que estamos, una extensión sería una solución razonable. Pero la primera ministra May cree que ella puede evitar este escenario", agregó, citado por el diario británico The Guardian.

Poco después, May fue la que habló ante los medios y explicó por qué no quiere una postergación del plazo del 29 de marzo próximo.

"Una extensión del artículo 50 (del Tratado de Lisboa) no significa que el Parlamento haya tomado una decisión, no significa que haya un acuerdo. Lo que hace es precisamente lo que dice la palabra, retrasarlo", explicó la premier.

En la última semana, May mantuvo una nueva ronda de negociaciones con los líderes de la UE y de países miembros del bloque para convencerlos de la necesidad de buscar un nuevo acuerdo marco para reglamentar la salida de Reino Unido de la unión, luego que el acuerdo original de fin del año pasado fue rechazado por una mayoría abrumadora en el Parlamento británico.

Tras varios reveses en el Parlamento, May se vio obligada a salir a negociar nuevamente con sus socios europeos, aunque no consiguió ni siquiera el apoyo completo de su partido que se niega a garantizar una salida del UE con acuerdo, si primero no aprueba los términos del texto.

"Lo que he notado en todas mis conversaciones con otros líderes, tanto aquí, en Sharm El Sheik (Egipto), como en los días previos, es que existe una determinación real para encontrar una vía que permita al Reino Unido abandonar la Unión Europea de una forma suave y ordenada", aseguró May. Horas después, en Londres, la principal fuerza de la oposición, el laborismo, anunció que es muy probable que dé apoyo a un segundo referéndum sobre el Brexit, un pedido que la mayoría del partido pedía hace tiempo al cuestionado líder laborista Jeremy Corbyn.

"Esta semana, el laborismo someterá a voto su plan alternativo en la Cámara de los Comunes", anunció el vocero para el Brexit laborista, Keir Starmer, a dos días de una nueva sesión clave en el Parlamento británico.

"Si el Parlamento rechaza nuestro plan, entonces el Laborismo cumplirá con la promesa que hizo en su conferencia anual tras un voto público", agrego Starmer.

El plan alternativo que Corbyn presentará para reglamentar el Brexit supone "una unión aduanera permanente e integral con la UE" y "compromisos de participación en agencias de la UE y programas de financiación en áreas como medio ambiente, educación y regulación industrial", entre otros puntos.