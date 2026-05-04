Tragedia en Colombia: tres muertos en un show de Monster Truck

Uno de los camiones del evento realizado en Popayán derribó las vallas de seguridad y atropelló a un grupo de espectadores. Hay tres víctimas fatales y 40 heridos

Un show de Monster Truck provocó una insólita tragedia en Colombia y terminó con tres muertos este domingo , luego de que uno de los vehículos de gran porte perdiera el control y se saliera de la pista. El camión atropelló a un grupo de espectadores y 40 personas resultados heridas con lesiones de diferentes consideraciones.

Las impactantes imágenes del suceso fueron registradas por varias cámaras y se viralizaron en redes sociales. En el video, se puede observar el momento en que la conductora de camión monstruo perdió el control y arrolló a varios de los presentes en el evento organizado en Popayán, al suroeste de Colombia .

El vehículo llamado “La Dragona” había atravesado una pista de obstáculos apenas unos segundos antes y, en medio de una de las acrobacias, perdió la estabilidad, lo que provocó que se despistara y derribara unas vallas metálicas que separaban al público del circuito.

Según indicaron medios locales, una de las víctimas fatales fue una niña y varios menores resultaron heridos. Además, el caos generado provocó otros incidentes y dañó el alambrado público en la zona.

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Desde el medio El Tiempo señalaron que la conductora, identificada como Sonia Dalma Segura, era la única mujer en Latinoamérica con la habilitación correspondiente para conducir este tipo de vehículos y también resultó herida.

Las autoridades locales aclararon que el evento cumplía con todos los requisitos legales e incluía una póliza de responsabilidad contractual, así como también los conductores de los camiones contaban con la preparación requerida para esta clase de maniobras.