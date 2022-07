Italia: la crisis no se supera y se abre paso la opción de las elecciones adelantadas

La crisis política abierta en Italia entre el Movimiento 5 Estrellas (M5E) , que votó contra el gobierno en el Senado, y la respuesta que dio el premier Mario Draghi , de renunciar y considerar terminado el pacto de gobierno, no se cierra y la opción de unas elecciones adelantadas crece. El jueves el presidente Sergio Mattarella rechazó la dimisión del premier y le pidió buscar un nuevo pacto de gobierno. Pero este viernes Draghi y el M5E seguían plantados en sus respectivas posiciones. Ir a elecciones cuanto antes sería la opción favorecida por el M5E y tal vez, pero de manera más solapada, de los partidos La Liga y Forza Italia, ambos en el gobierno de Draghi. Es que los sondeos hoy incentivan la crisis: se sospecha que el M5E votó en contra del gobierno pensando en la opción electoral, que también impulsa la oposición de derecha. Los sondeos indican que este sector es hoy el mayoritario.

Al premier Mario Draghi lo describen como “totalmente decidido” a ratificar su salida del Ejecutivo, según fuentes cercanas al gobernante citadas por el diario Corriere della Sera. El primer ministro tomó el jueves la decisión de presentar la renuncia tras el abandono de la sala de los senadores del M5E, que lidera el ex premier Giuseppe Conte para no votar una moción de confianza sobre un decreto-ley de ayudas contra la inflación. La mayoría numérica de la coalición de gobierno no fracasó, porque supera holgadamente al M5E, pero se rompió el pacto político-programático que sustentaba al Ejecutivo, según explicó a sus ministros Mario Draghi. Hizo lo propio con el presidente Mattarella, al que fue a presentarle la dimisión, pero que este la rechazó. Mattarella le pidió a Draghi que rearme su coalición, dada la mayoría con la que aún cuenta y que la coyuntura internacional es particularmente crítica. Italia, como los demás países atraviesa un momento de crisis económica y de alta inflación.