Un avión militar de Colombia se estrelló con 121 pasajeros: hay al menos 77 sobrevivientes y un muerto

Un avión de la Fuerza Aérea colombiana se estrelló a las 9.50 de este lunes en una zona rural cerca de Puerto Leguízamo, en el Putumayo, en un área rural al suroccidente de este país. En la aeronave, un C-130 Hércules, viajaban 110 soldados y 11 tripulantes, según el general Carlos Fernando Silva Rueda, comandante de la Fuerza Aeroespacial colombiana. A pocos minutos de las 14, el presidente Gustavo Petro dio el último parte en X: “Hasta el momento hubo 77 heridos en el hospital, un muerto, 43 personas por establecer su estado”.

El ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, informó que el accidente ocurrió tras el despegue, y que unidades militares acudieron rápidamente al lugar de los hechos. El episodio se investiga de momento como un accidente de aviación, según fuentes oficiales consultadas por este diario, pero en un país donde las fuerzas de seguridad del Estado son blanco habitual de atentados, no se descartan otras hipótesis. En los videos previos al siniestro que han trascendido, se observa cómo la aeronave pierde altura poco después de despegar. “Ay, se cayó, ¡se cayó a la mierda!”, se oye decir al hombre que lo graba. “Aunque no hay indicios, se está investigando cualquier posibilidad”, advierten estas fuentes.

Las imágenes que han grabado los vecinos en el lugar del accidente muestran un aparatoso incendio y una enorme columna de humo negro saliendo de la aeronave. Otras grabaciones reflejan cómo los locales se han movilizado para evacuar en sus motocicletas a los soldados supervivientes. En uno de los videos, en los que se ve el avión hecho trizas y envuelto en llamas, se escucha el traqueteo de lo que parecen ser las municiones de los oficiales explotando.

El avión, según ha explicado el Comandante de la Fuerza Aeroespacial colombiana, cubría la ruta Puerto Leguízamo-Puerto Asís transportando soldados. Un avión ambulancia y otras aeronaves ya están de camino para auxiliar a los afectados y hacer “un transporte masivo de heridos”. Otros municipios se han ofrecido para recibir a los heridos en sus hospitales. Un “equipo investigador” se encargará de esclarecer las causas del siniestro. “En este momento no conocemos detalles, salvo que tan pronto despegó la aeronave, sufrió algún problema y se precipitó a tierra a unos dos kilómetros del aeropuerto”, informó el comandante.

“Se han activado todos los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente. Expreso mis más sinceras condolencias a los familiares de quienes resultaron afectados y, en respeto a su dolor, hago un llamado a evitar especulaciones hasta contar con información oficial. Es un evento profundamente doloroso para el país. Que nuestras oraciones acompañen y alivien en alguna medida el dolor”, añadió el ministro Sánchez en su mensaje de X.

El presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre lo ocurrido. “Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido”, dijo también en su cuenta de X, minutos después de que se conociera la noticia. Petro se anticipaba a las críticas de sus opositores, quienes lo acusan de no mantener y fortalecer el armamento colombiano.

El presidente añadió que él ya ha exigido modernizar la flota aérea militar, pero que no se ha aprobado el documento para hacerlo (el CONPES), y de esto culpa a sus funcionarios. “Si los funcionarios administrativos civiles o militares no están a la altura de este reto, deben ser retirados”, añadió. “No daré más tiempos, es la vida de los jóvenes la que se pone en juego”. Petro pidió una reunión con la directora de Planeación Nacional y su ministro de Defensa para aprobar el CONPES.

“El accidente registrado en Putumayo está siendo verificado en terreno por las autoridades competentes”, ha dicho el Ministerio de Defensa en un comunicado, mientras en los videos de medios locales se ve una columna de socorristas improvisados y militares corriendo por un camino de tierra hacia la zona donde ocurrió el accidente.

Puerto Leguízamo es un pueblo colombiano cerca de la triple frontera con Ecuador y Perú, al sur del país. De acuerdo con la información inicial, el avión se accidentó al norte de dicha localidad, en un corregimiento llamado La Tagua. En la zona han tenido presencia distintos grupos armados, pero por el momento, como han confirmado fuentes oficiales a EL PAÍS, no hay indicios de que se trate de un ataque al avión, sino de un accidente al despegar.

Los candidatos presidenciales, inmersos en la campaña electoral para la primera vuelta del próximo 31 de mayo, han llamado a la solidaridad con los uniformados. “Lamentamos profundamente estos hechos y esperamos la mayor claridad sobre las circunstancias que rodearon semejante tragedia”, escribió la senadora uribista Paloma Valencia. “Acompaño en este momento de duelo a las familias de nuestros uniformados”, ha dicho el candidato de la ultraderecha, el penalista Abelardo de La Espriella. El candidato de la izquierda, Iván Cepeda, quien lidera las encuestas, también escribió un mensaje en redes en el mismo sentido. “Mis condolencias para la @FuerzaAereaCol, para las familias y los seres queridos de las víctimas de este trágico hecho, que enluta no solo a la Fuerza Pública, sino a la Nación entera”, dijo en X.