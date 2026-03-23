La Capital | El Mundo | Donald Trump

Trump anunció una tregua en los ataques militares a las infraestructuras energéticas de Irán

El presidente estadounidense ordenó "posponer cualquier acción por un período de cinco días" debido a que mantuvo "conversaciones buenas y productivas"

23 de marzo 2026 · 11:59hs
Donald Trump comunicó un alto al fuego temporal con Irán. Sin embargo

Donald Trump comunicó un alto al fuego temporal con Irán. Sin embargo, los bombardeos continuan

Donald Trump comunicó a través de su propia red social que decidió suspender temporalmente los bombardeos contra la infraestructura energética de Irán debido a que pudo establecer "conversaciones positivas" con el régimen del país asiático.

El mandamás estadounidense sostuvo que Irán "tiene intenciones de llegar a un acuerdo". Además, destacó que sus enviados especiales desde Washington mantuvieron diálogo sobre ciertos puntos importantes en común con sus pares de Teherán. Por último, confirmó que las charlas continuarán durante la semana.

La tregua llega en un escenario de alta tensión, debido a al reciente ultimátum emitido por Trump, donde amenazaba con "aniquilar" las plantas eléctricas iraníes si reabrían el estrecho de Ormuz en los próximos dos días. Ante ello, el régimen de Mojtaba Khameneí mantuvo el cierre para barcos de Estados Unidos, Israel y sus aliados y cerrar por completo el tránsito por el estrecho de Ormuz, lo que paralizaría la distribución del petróleo.

El escrito de Trump, compartido a través de Truth Social, sostenía: "Si Irán no ABRE COMPLETAMENTE, SIN AMENAZA, el Estrecho de Ormuz, dentro de 48 HORAS a partir de este preciso momento, Estados Unidos de América atacará y aniquilará sus diversas CENTRALES ELÉCTRICAS, ¡COMENZANDO POR LA MÁS GRANDE!".

>> Leer más: Trump bromeó sobre Pearl Harbor ante la primera ministra de Japón

El comunicado de Donald Trump

El presidente estadounidense informó la medida a través de un comunicado en Truth Social: "Basado en el tenor y el tono de estas conversaciones profundas, detalladas y constructivas, que continuarán a lo largo de la semana, he instruido al Departamento de Guerra a posponer todos y cada uno de los ataques militares contra plantas energéticas e infraestructura iraní por un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y discusiones en curso".

En este sentido, justificó la razón detrás de esta nueva instancia del conflicto: "Me complace informar que Estados Unidos de América y el país de Irán han mantenido en los últimos dos días conversaciones muy buenas y productivas sobre una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Medio Oriente".

Esto se refleja con declaraciones previas, donde destacó una relación diferente que con los otros líderes iraníes: "Hemos eliminado al liderazgo en la fase uno, fase dos, y en gran medida la fase tres. Pero estamos tratando con el hombre que creo que es el más respetado y el líder".

A pesar de la tregua anunciada, la actividad militar continua en Medio Oriente. Este lunes, Israel lanzó nuevos bombardeos sobre Teherán tras recibir una nueva oleada de misiles iraníes.

Al mismo tiempo, que se registraron otras ofensivas en la región durante las últimas horas, en países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Baréin.

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