Irán condenó las declaraciones de Milei y cuestionó su alineamiento con Estados Unidos e Israel

Zahra Ershadi directora general para las Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán.

El gobierno de Irán condenó las declaraciones de Javier Milei en contra del régimen y el alineamiento argentino con Estados Unidos e Israel en la guerra de Medio Oriente . La posición iraní fue expuesta por Zahra Ershadi, asesora del canciller Abbas Araghchi y directora general para las Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán.

Según detalló TN, Ershadi condenó enérgicamente las “declaraciones insultantes, hostiles y antiiraníes de Javier Milei , presidente de Argentina , así como su alineación con Estados Unidos y el régimen sionista en la agresión contra la República Islámica de Irán”, dijo la declaración divulgada por la embajada iraní en Buenos Aires.

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La asesora de la cancillería iraní dijo que “las declaraciones antiiraníes del presidente de Argentina se plantean con el objetivo de desviar la opinión pública de los argentinos de sus fracasos económicos y de ciertos casos de corrupción relacionados con su entorno cercano”, que no detalló.

Además, consideró que “estas posturas reflejan la falta de comprensión por parte del presidente de Argentina sobre la importancia y el estatus de los principios fundamentales del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, incluido el principio de la prohibición del uso de la fuerza”.

“El apoyo descarado del presidente de Argentina a la agresión militar de Estados Unidos y del régimen sionista contra la República Islámica de Irán constituye una violación de las obligaciones internacionales de este país y conllevará la responsabilidad internacional de Argentina”, afirmó.

Un conflicto diplomático en escalada

Las tensiones entre ambos países no son nuevas y se han profundizado en los últimos días.

Días atrás, el medio oficial del país persa, el Tehran Times, ya había advertido a Milei por sus declaraciones, al considerar que había “cruzado una línea roja”. Según la Cancillería iraní, la política exterior argentina rompió con décadas de equilibrio y posicionó al país como un actor activo en el conflicto de Medio Oriente.

El malestar también se incrementó tras decisiones del liderazgo iraní que fueron interpretadas en Argentina como provocaciones. Entre ellas, el nombramiento de Mohsen Rezal, con pedido de captura internacional por el atentado a la Amia, como asesor en la estructura del poder iraní.

Este escenario consolidó el posicionamiento del gobierno argentino junto a Estados Unidos e Israel, en un contexto de creciente tensión internacional.