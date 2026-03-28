Newell's: el pueblo leproso saldrá a las rutas y podrá acompañar al equipo en Rafaela

En Newell's, este domingo, de 9 a 15, continuará la venta de populares y plateas en las boleterías de la puerta 6 del Coloso. No se podrán adquirir en Rafaela

Hay expectativa en los hinchas de Newell's, que seguramente la darán un masivo marco de apoyo a su equipo.

La Copa Argentina permite la presencia de las dos hinchadas en cada uno de sus cruces. Y la feligresía rojinegra saldrá a peregrinar las rutas rumbo a Rafaela, donde Newell's jugará ante Acassuso, a las 20.15, por los 32avos de final, en primer duelo de esta edición de este certamen habitualmente esquivo para la suerte leprosa.

Según informaron desde el club del parque Independencia, este domingo, de 9 a 15, continuará la venta de populares y plateas en boleterías de puerta 6 del Coloso para este encuentro. Y, desde la dirigencia leprosa, se encargaron de remarcar que los tickets sólo se podrán adquirir en Rosario y no habrá más venta de pasajes en Rafaela.

De esta manera, como en los viejos buenos tiempos del fútbol argentino, los simpatizantes podrán acompañar al equipo en la presentación por la Copa Argentina, un rito que suelen disfrutar mucho cada vez que le dan la oportunidad de manifestar estas viscerales y multitudinarias expresiones.

Newell's, después de una trascendental victoria

Además, llega en el camino justo tras la primera victoria, tan buscada, en el torneo. Así, se pudieron completar más de 30 micros para que los hinchas rojinegros para estar junto a su divisa, algo que no ocurría desde el 15 de septiembre de 2025, ante Belgrano, y por los cuartos de final de la edición anterior del certamen.

Vale remarcar que la gente que viaja está convocada para este domingo, a las 10, en el Coloso del Parque, y de allí comenzará la caravana rumbo a Rafaela. Por supuesto que habrá un celoso operativo a cargo del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Se esperan cerca de 10 mil hinchas de la Lepra en Rafaela.

Leer más: Nico Paz, el hijo de un ex Newell's, fue titular en lugar de Messi y anotó un gol en la selección

Newell's, con poca suerte en ese flanco

Newell’s no tuvo suerte disputando la Copa Argentina. Sufrió muchos golpazos inesperados, eliminaciones demasiado tempranas, derrotas con rivales de muy poco relieve de divisiones menores, pero en cada edición que asoma, siempre se muestra como un flanco que suele acercar nuevas oportunidades. Aunque eso, en este momento, ante las urgencias en Newell’s, no debe desviar la atención a otro frente.

Vale precisar que la Lepra jugó en este certamen 35 partidos, ganó 13, empató 8 y perdió 14.

Nunca pasó cuartos de final, a donde llegó dos veces, en 2017/18, donde perdió 2-1 con Central en la cancha de Arsenal, y en la 2025, donde cayó 3 a 1 con Belgrano de Córdoba.

Leer más: Presencias de Central y Newell's en la caída de la selección argentina sub 20 con Estados Unidos

El fanático, cada año, igual renueva su esperanza, su compromiso y ofrecerá un contundente apoyo al conjunto leproso.

Para esta ocasión, el entrenador Frank Kudelka concentró a 24 jugadores: Barlasina, Reinatti, Luciano, Méndez, Salcedo, Salomón, Goitea, Risso Patrón, Cabrera, Russo, Regiardo, Sotelo, Acuña, Gómez Mattar, Guch, Rodrigo Herrera, Orozco, Hoyos, Cóccaro, García, Mazzantti, Luciano Herrera, Núñez y el Colo Ramírez.