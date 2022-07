Crisis en Italia: el premier Draghi presentó la renuncia, pero el presidente Mattarela la rechazó

El presidente italiano Sergio Mattarella rechazó la renuncia que le presentó el primer ministro Mario Draghi por las tensiones internas en el oficialismo y le pidió intentar recomponer la coalición de gobierno . Draghi anunció que no seguirá gobernando sin el respaldo del Movimiento Cinco Estrellas (M5E) , una de las fuerzas de la coalición que lo ungió al poder en febrero de 2021 y que este jueves le votó en contra en el Senado . Luego de la reunión con Mattarella, Draghi convocó a una reunión de su gabinete para analizar la crisis.

El premier italiano anunció su salida después de que el M5E se negara a darle un “voto de confianza” en el Senado , en disconformidad con un proyecto de ayudas sociales y económicas por un enorme monto, para ellos insuficiente. El primer ministro ya había avisado de que no gobernaría sin el M5E , a pesar de que su salida de la coalición no impediría su continuidad, pues sigue contando con el apoyo de una holgada mayoría parlamentaria.

Este nuevo escollo entre Draghi y el líder del M5E, Giuseppe Conte, su predecesor en el cargo, fue un decreto con ayudas contra la inflación que el partido ve “insuficiente”, aún cuando su monto llega a los 26 mil millones de euros. El texto había sido presentado como una “moción de confianza”, un método usado para acelerar la tramitación parlamentaria porque evita las enmiendas y forzar fidelidades en peligro. Pero en este caso le sirvió al M5E para salir del aula.

Antes de esta ruptura, Draghi y el M5E ya habían mantenido notorios desencuentros, dados el rechazo de M5E contra la política de Draghi y sus socios de enviar armas y ayuda civil a Ucrania y condenar la invasión cometida por Rusia. Tanto el M5E como la Liga fueron durante años grandes simpatizantes de Vladimir Putin y de Rusia, pese a reconocer a partir del conflicto, los crímenes de guerra que está cometiendo Moscú contra la población civil en Ucrania.

En la coalición de gobierno, el Partido Democrático (PD) es el principal impulsor de la continuidad de Draghi. La coalición que se creó en torno al ex presidente del Banco Central Europeo es una de las más amplias y multicolores vistas en la política italiana: va de la derecha xenófoba de La Liga a los socialdemócratas del PD, pasando por los populistas atípicos del M5E y el partido Forza Italia, de Silvio Berlusconi, entre otros. Los socios de coalición, el Partido Demócrata, la Liga, Italia Viva del ex premier Matteo Renzo y Forza Italia han pedido a Draghi que “verifique” si sigue contando con la mayoría.

Pero Draghi dio un comunicado muy claro: “Desde mi discurso de investidura en el Parlamento siempre he dicho que este Ejecutivo sólo saldría adelante si había una perspectiva clara de poder aplicar el programa de gobierno sobre el que las fuerzas políticas habían votado. Este acuerdo era fundamental para afrontar los retos de estos meses. Estas condiciones ya no existen hoy”, dijo el primer ministro en la reunión de sus ministros.

contedraghi1.jpg En febrero de 2021, Giuseppe Conte le pasa la campanita que simboliza el cargo de premier a Mario Draghi. Los M5E de Conte nunca dejaron de mantener una relación conflictiva con el Ejecutivo de Draghi.

El movimiento populista M5E siempre mantuvo tensiones con Draghi, oponiéndose en especial a su política de solidaridad con Ucrania, pero también chocó en temas ambientales. Los del M5E tienen una fuerte tradición ambientalista que se remonta a su fundación a partir del bloguero Beppe Grillo. El disparador de la crisis fue el decreto con ayudas por 26.000 millones de euroe, pero en realidad fue una excusa para salir de la coalición y tratar de reconquistar a un electorado perdido, ante el final de la legislatura, en marzo de 2023.

“El presidente de la República no aceptó la renuncia e invitó al presidente del Consejo a presentarse al Parlamento, a fin de que se haga un balance de la situación que se ha presentado a raíz de los resultados de la sesión celebrada hoy en el Senado de la República”, resumió el Palacio del Quirinal, sede de la Presidencia de la República.

“Las votaciones de hoy en el Parlamento son muy significativas desde el punto de vista político. La mayoría de la unidad nacional que ha apoyado a este gobierno desde su creación ya no está”, señaló el premier en la comunicación a sus ministros antes de ir a presentar la dimisión. El premier renunciante, de todos modos, había planteado en los últimos días que no era favorable a un nuevo Ejecutivo en el que no esté el Cinco Estrellas.

“El pacto de confianza que subyace a la acción del gobierno ha fracasado. En los últimos días ha habido el máximo compromiso por mi parte para continuar por el camino común, tratando también de atender las necesidades que me han adelantado las fuerzas políticas”, planteó Draghi a sus ministros. “Como se desprende del debate y la votación de hoy en el Parlamento, este esfuerzo no fue suficiente”, lamentó.

Mattarella le había encargado a Draghi en febrero de 2021 la formación de un gobierno “de unidad nacional” que se cristalizó en un Ejecutivo en el que hasta hoy conviven fuerzas de derecha, como la Liga, de centroderecha, como Fuerza Italia, de centro neto, como Italia Viva y el populismo inclasificable del Cinco Estrellas, y la centroizquierda del Partido Democrático y de Libres e Iguales.

El paquete rechazado por el M5E contempla 26 mil millones de euros en políticas energéticas nacionales, productividad de las empresas y atracción de inversiones, así como políticas sociales. Además de pedir mayor gasto social, como reclamó Conte a Draghi en un documento con nueve propuestas concretas, el M5E rechazó la inclusión en el paquete legislativo de la propuesta de construcción de una central en Roma para transformar la basura en energía por considerarla “obsoleta”.

Fuerza Italia y Partido Democrático pidieron que el actual premier haga una “verificación de mayoría” en el Parlamento para seguir adelante con otra coalición hasta marzo. Esta “verificación” se hará la semana próxima en el Parlamento.

La Liga y sus aliados opositores de Hermanos de Italia buscan adelantar los comicios para sacar provecho de las encuestas que ubican a la derecha como primera a nivel nacional. Hermanos de Italia es ya el primer partido en intención de voto y de repetir la alianza electoral con la Liga y Fuerza Italia, tendría las bancas necesarias para formar un gobierno en soledad. Hermanos de Italia es el único partido que no ha participado de los tres gobiernos de esta Legislatura.