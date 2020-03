El primer ministro en funciones de Israel, Benjamin Netanyahu, y su principal opositor, Benny Gantz, plantearon la posibilidad de conformar un gobierno de emergencia ante la crisis desatada por el coronavirus.

Israel está sumido en un bloqueo político que lo llevó celebrar tres elecciones en menos de un año, las últimas a principios de marzo, que se saldaron con ambos candidatos a poca distancia de lograr la mayoría absoluta en el Parlamento. En este contexto, el primer ministro y el líder del partido Azul y Blanco mantuvieron una conversación telefónica en la que se han expresado a favor de una coalición “dadas las circunstancias”, informó el diario The Times of Israel. Sin embargo, no quedó claro si los políticos coincidieron respecto a una eventual inclusión de la Lista Conjunta, un partido de la minoría palestina que apoya a Gantz, en la coalición. Asimismo, ambos políticos se declararon “dispuestos” a iniciar una ronda de consultas para conformar un gobierno inmediatamente, aludiendo a que es necesario un “liderazgo” a causa de la amenaza del coronavirus, recogió la agencia de noticias Europa Press.

Netanyahu pidió “dejar de lado la política nacional” para formar un “gobierno de emergencia” mientras que Gantz convocó a los principales miembros del partido para decidir si debe aceptar esa propuesta.

“Dada la situación estamos preparados para hablar de la creación de un gobierno nacional de emergencia que incluiría representantes de todas las áreas del Parlamento”, indicó Gantz.

En este sentido, afirmó que su partido “hará todo lo que esté en su mano para poder dar este paso por los ciudadanos de Israel y el Estado israelí”.

Netanyahu, por su parte, aseguró en un comunicado que ha invitado personalmente a Gantz para mantener una serie de conversaciones sobre la situación del brote, que dejó por el momento más de 100 casos en Israel, y propuso formar un gobierno de forma “limitada” para “salvar miles de vidas”.

“Lo que necesitamos es responsabilidad nacional”, aseveró el político de 70 años, que destacó la importancia de centrarse en el “bien” para la nación y la salud de sus ciudadanos.

Asimismo, notificó al presidente, Reuven Rivlin, su agradecimiento a Gantz por mostrarse dispuesto a “ayudar a formar un gobierno de emergencia”.