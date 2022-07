Habrían dado muerte en Venezuela al ex jefe de las Farc Iván Márquez

Lo que se sabe hasta el momento es que hace cerca de un mes, Márquez, de 67 años, 40 de ellos en la guerrilla, habría sufrido un atentado en Venezuela en el que supuestamente perdió la vida. Lo sucedido estaría relacionado con la sangrienta guerra que sostiene con la otra disidencia de las Farc por el control del narcotráfico y la minería ilegal de oro.

Sería el cuarto alto mando de esta "disidencia" que pierde la vida. Antes murieron los lugartenientes de Márquez, “Romaña”, “El Paisa” y “Jesús Santrich”, su íntimo amigo. Hace unos días que Márquez buscaba viajar a Cuba o Nicaragua porque no se sentía seguro en Venezuela. No solo por las "otras Farc" sino por los cazarrecompensas. Pero sobre todo porque las muertes de todos sus hombres fuertes se dieron todas en territorio venezolano. No se sabe si a Romaña, El Paisa y Santrich los mataron sus rivales, unos mercenarios o hubo participación del Ejército colombiano.