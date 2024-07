Estados Unidos detuvo al fundador y líder del Cartel de Sinaloa, Ismael 'El Mayo' Lambada

“El Mayo” Zambada, de 76 años, subió a un avión rumbo a Estados Unidos creyendo que iba a otro lugar, dijo el funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a comentar el asunto. El funcionario no proporcionó detalles adicionales, ni siquiera quién convenció a Zambada de subir al avión o adónde exactamente pensaba que iba.

Frank Pérez, un abogado designado por Zambada, no respondió de inmediato a un correo electrónico de The Associated Press (AP) en busca de comentarios.

Pérez dijo a Los Angeles Times que Zambada fue llevado a Estados Unidos “contra su voluntad”. “No tengo ningún comentario más que decir que él no se entregó voluntariamente”, afirmó Pérez.

“El Mayo” Zambada fue en realidad traicionado por “El Guero” Guzmán, aseguró el diario The New York Times.

El rotativo cita a dos fuentes policiales que aseguraron que Guzmán le dijo a Zambada que el viaje en una avioneta privada tenía como fin enseñarle unos terrenos, pero este último siempre creyó que el destino era un lugar de México y no de Estados Unidos. Según esa fuente, el objetivo de Guzmán, que también ha resultado detenido, era ayudar a su hermano Ovidio, extraditado en septiembre del año pasado a EEUU, lo que significaría que hubo alguna negociación entre la familia Guzmán y las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con el Buró Federal de Prisiones, Ovidio Guzmán salió de la cárcel el martes, aunque la Embajada de Estados Unidos en México aseguró ayer que el narcotraficante sigue “bajo custodia”.

El New York Times asegura además que el propio Zambada, considerado uno de los narcos más escurridizos de México llevaba tres años negociando con autoridades estadounidenses su entrega, sin haber llegado a un acuerdo.

Historia

Zambada, uno de los capos de la droga más poderosos del mundo, ha sido un objetivo clave para el gobierno de Estados Unidos durante años en su intento de acabar con los líderes del cártel de Sinaloa, responsable del tráfico de enormes cantidades de drogas a través de la frontera.

Las autoridades estadounidenses habían ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

Su arresto “ataca al corazón del cártel que es responsable de la mayoría de las drogas, incluido el fentanilo y la metanfetamina, que matan a estadounidenses de costa a costa”, dijo la jefa de la DEA, Anne Milgram.

“El fentanilo es la amenaza de drogas más letal que nuestro país haya enfrentado jamás, y el Departamento de Justicia no descansará hasta que cada líder, miembro y asociado de los cárteles responsable de envenenar a nuestras comunidades rinda cuentas”, dijo el fiscal general Merrick Garland.

López Obrador

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que México todavía estaba esperando detalles sobre los arrestos y que no estaba involucrado en la operación. Aunque elogió las detenciones, sugirió que otros podrían intervenir para llenar el vacío. Es por eso que su administración se ha centrado en abordar las causas fundamentales del consumo de drogas y la violencia asociada, dijo.

La secretaria de Seguridad de México, Rosa Icela Rodríguez, dijo que el avión despegó con sólo el piloto desde el aeropuerto de Hermosillo, México. El servicio de rastreo FlightAware mostró que el avión dejó de transmitir su altitud y velocidad durante unos 30 minutos mientras estaba sobre las montañas del norte de México antes de reanudar su curso hacia la frontera con Estados Unidos.

“Es un hecho que de aquí salió una persona y allá llegaron tres personas”, indicó.

Zambada está acusado en varios casos en Estados Unidos , incluso en Nueva York y California. Los fiscales presentaron una nueva acusación contra él en Nueva York en febrero, describiéndolo como el “líder principal de la organización criminal responsable de importar enormes cantidades de narcóticos a Estados Unidos”.

Zambada, uno de los capos más longevos de México, era considerado el estratega del cártel y estaba más involucrado en las operaciones cotidianas que su más llamativo y conocido jefe, “El Chapo”.

Zambada es un capo a la antigua usanza en una era de capos más jóvenes conocidos por su extravagante estilo de vida, que consiste en ir de un club a otro y utilizar tácticas brutales de decapitar, desmembrar e incluso despellejar a sus rivales.

Si bien Zambada ha luchado contra quienes lo han desafiado, es conocido por concentrarse en el aspecto comercial del tráfico y evitar la violencia espantosa de los cárteles de los últimos años.

En una entrevista de 2010 con la revista mexicana Proceso, reconoció que vivía con el miedo de ir a prisión y que preferiría suicidarse antes que ser capturado. “Me da mucho miedo que me encarcelen”, dijo Zambada. “Me gustaría pensar que sí, que me suicidaría”.

La entrevista fue sorprendente para un capo conocido por mantener el bajo perfil pero se garantizó que no se conociera su paradero.

Se dice que Zambada se ganó la lealtad de los habitantes de su estado natal de Sinaloa y del vecino Durango gracias a su generosidad, patrocinando a agricultores locales y distribuyendo dinero y cerveza en su lugar de nacimiento, El Álamo.