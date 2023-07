España: el PP pide diálogo con Sánchez para evitar un "bloqueo" político del país

España: el PP ganó pero no llegó a la mayoría y el PSOE y sus aliados resistieron

En caso de que ninguno de los espacios alcance la mayoría absoluta, los candidatos pasan a una segunda votación cuyo requisito ya es no la mayoría absoluta, sino una mayoría simple , es decir, contar con más votos afirmativos que negativos. Antes del cambio por los votos en el extranjero, la suma de PP (136), con la ultraderecha de Vox (33) y Unión del Pueblo Navarro (1) quedaba en los 170 escaños, mientras la del bloque de izquierda alcanzaba los 172, gracias a los 122 que se daban al PSOE más sus aliados de (31), además de los catalanes de Esquerra Republicana de Catalunya-ERC (7), los vascos de EH Bildu (6), el Partido Nacionalista Vasco-PNV (5) y Bloque Nacionalista Galego - BNG (1).

Pero ahora, el bloque de izquierda con independentistas y nacionalistas se quedara en 171 bancas, igual que las que alcanzaría la derecha.

Por ello, Sánchez ya no puede lograr ser investido con la mera abstención de los independentistas catalanes radicales de Junts (7), que responden al prófugo ex presidente catalán Carles Puigdemont. La única diputada electa de Coalición Canaria (CC), votaría con la derecha, dado que esa formación gobierna con el PP en las islas. Pero en caso contrario seguiría bastando con la abstención de Junts para que Sánchez sea elegido por mayoría simple. Sin embargo, la diputada electa reiteró que no apoyará ninguna fórmula en la que participen ni Vox (derecha) o Sumar (izquierda).

Puigdemont, que en junio llegó a decir que Sánchez no repetiría en el poder “con los votos de Junts”, supeditó este sábado sus votos al líder socialista a que se negocie una resolución del “conflicto como el que existe entre Cataluña y España”. Puigdemont lanzó un verdadero ultimátum en un extenso texto en catalán subido a las redes sociales.

Si ninguno de los dos bloques logra una mayoría para formar gobierno, el país se verá obligado a repetir elecciones, probablemente a fines de año, como ya ocurrió en 2016 y 2019. Es lo que en España se llama "bloqueo". “España no se merece una situación ingobernable y tampoco podemos permitirnos un bloqueo en un momento tan relevante para nuestra economía y nuestras instituciones, en plena presidencia española del Consejo de la Unión Europea”, señaló Núñez Feijóo.