Elecciones en Venezuela: Maduro le quitó a Alberto Fernández el cargo de veedor

El ex mandatario argentino Alberto Fernández finalmente no viajará a Venezuela para los comicios del domingo. El cortocircuito se produjo por últimas declaraciones suyas respecto al resultado

El régimen venezolano le retiró al expresidente argentino Alberto Fernández la facultad para actuar como veedor en las elecciones del domingo y le pidió que directamente no viaje a dicho país como estaba previsto y al cual había sido invitado.

Lula: "Me asusté con la declaración de Maduro de que si pierde habrá un baño de sangre; cuando pierdes, te vas"

A través de un tuit, Fernández anunció que no irá a Venezuela y mostró la carta con la que el Consejo Nacional Electoral hace 12 días le había solicitado que fuera veedor en los comicios.

"En el día de ayer, el gobierno nacional venezolano me transmitió su voluntad de que no viajara y desistiera de cumplir con la tarea que me había sido encomendada por el Consejo Nacional Electoral", expresó Fernández.

"La razón que se me dio es que, a juicio de aquel gobierno, declaraciones públicas realizadas por mí ante un medio nacional causaban molestias y generaban dudas sobre mi imparcialidad. Entendieron que la coincidencia con lo que había expresado un día antes el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, generaba una suerte de desestabilización del proceso electoral", siguió su explicación.

Y lamentó: "Debo aclarar que no comprendo tal malestar. Solo dije que en una democracia, cuando el pueblo emite su sufragio, 'el que gana, gana y el que pierde, pierde' y si el oficialismo fuera eventualmente derrotado debía aceptar el veredicto popular. Otro tanto debería hacer la oposición en el caso de que el resultado le fuera adverso".

Acompañó su mensaje con una copia de la carta que el 12 de julio le mandó el Consejo Nacional Electoral, con firma de su presidenta Rosalba Gil, en la que recibió la "cordial invitación".

Las encuestas prevén una posible victoria de la oposición en las presidenciales. Y esa posibilidad genera incertidumbre sobre la eventual reacción de Maduro. La oposición está liderada por María Corina Machado quien al ser proscripta por la Justicia decidió acompañar al candidato Ignacio González Urrutia.

Molestia de Maduro con Lula

En las últimas horas, el líder venezolano ya había mostrado fuertes diferencias con Lula, en un mensaje cargado de ironía. "Quien pierde las elecciones toma un baño de votos, no de sangre", afirmó el presidente brasileño. Y el presidente venezolano le respondió: "El que se asustó que se tome una manzanilla".

"Ante la insólita demanda, creí conveniente no viajar y no dar lugar a que se me atribuya querer enturbiar una jornada electoral trascendental, cuando solo buscaba cumplir con la tarea propia de un veedor electoral", justificó el expresidente.

Y profundizó: "Un veedor electoral debe vigilar el cumplimiento de las normas establecidas durante todo el acto electoral, de manera objetiva, imparcial y transparente. Ese era mi único propósito. Hubiera querido poder hacerlo, pero siento que en el contexto creado no podré cumplir cabalmente con esa tarea".

Sobre el final de su mensaje, deseó que los comicios se desarrollen "de manera transparente" y que "el veredicto popular sea respetado cualquiera sea el resultado".

"Si ese objetivo se cumple, el pueblo venezolano recuperará la convivencia democrática y los millones de venezolanas y venezolanos que debieron emigrar podrán regresar a esa maravillosa tierra en la que nacieron", continuó Fernández.

Y remató: "Hago pública esta situación con mucho pesar, pero con el único objetivo de expresar mis mejores deseos de que Venezuela tenga el mejor futuro que merece".