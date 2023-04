El tribunal de Nueva York acumularía 30 cargos contra Trump

El ex presidente debe presentarse el próximo martes ante el juez. El Gran Jurado mantiene bajo sobre sellado las imputaciones en su contra

El ex presidente Donald Trump enfrenta alrededor de 30 cargos relacionados con fraude de documentos en la ciudad de Nueva York. El caso deriva del pago de 130 mil dólares para silenciar en 2016 a la actriz porno "Stormy" Daniels y una cifra similar a otra mujer. Las acusaciones se relacionan con fraudes contables, cuyo fin era encubrir el pago a las mujeres, dijeron al canal NBC dos fuentes familiarizadas con el caso. El jueves Trump fue acusado por el Gran Jurado, en el primer caso en la historia estadounidense en que un ex presidente recibe imputaciones penales.

“Aunque Alvin Bragg es el primer fiscal en la historia de nuestro país en acusar a un ex presidente, es probable que no sea el último”, comentó Dave Aronberg, fiscal en el condado de Palm Beach, Florida, donde vive Trump. Trump también enfrenta investigaciones federales y estatales sobre sus intentos para anular las elecciones de 2020, que perdió contra Joe Biden. Un fiscal especial federal está investigando el papel de Trump en cientos de documentos con marcas clasificadas que se encontraron durante allanamientos a su casa de Florida.

En tanto, el caso penal de la ciudad de Nueva York se centra en más de un cuarto de millón de dólares pagados antes de las elecciones de 2016 a dos mujeres. Los 130 mil dólares pagados a la estrella porno Stormy Daniels y otra segunda mujer, para que guardaran silencio sobre las aventuras que Trump tuvo con ellas. En cuanto a la treintena de cargos, es probable que la gran cantidad de cargos se deba a que los fiscales formulan cargos separados para cada pago en cuestión. Trump ha negado la aventura pero reconoció los pagos.

Dos fuentes familiarizadas con el trabajo del gran jurado de Manhattan dicen que los fiscales también interrogaron a los testigos sobre un presunto pago previo de dinero secreto a la ex modelo de Playboy Karen McDougal. En 2018, Michael Cohen, abogado de Trump durante años, se declaró culpable de infringir las leyes de financiamiento de campañas y admitió haber hecho pagos secretos de 130.000 dólares a Stormy y 150.000 a a McDougal, "bajo la dirección de un candidato a un cargo federal", una clara referencia a Trump, aunque no fue nombrado, "con el propósito de influir en las elecciones (de 2016)", según documentos judiciales. Las sumas coinciden con las cantidades pagadas a Daniels y McDougal.

Aventura de un mes

image.png La ex modelo de Playboy Karen McDougal, asegura que tuvo "una aventura de un mes" con Trump cuando ya estaba casado con Melania.

McDougal había dicho que tuvo "una aventura de un mes" con Trump poco después de que él se casara con Melania Trump, lo que Trump niega. Le pagaron a través de la empresa matriz del National Enquirer, un tabloide alineado con Trump que compró los derechos exclusivos de su historia y que nunca publicó, en una operación llamada en la jerga periodística "atrapar y matar", para proteger a Trump.

Cohen es ahora el testigo estrella del fiscal. Se espera que los fiscales aleguen que Trump falsificó registros comerciales para encubrir los pagos a Daniels y McDougal, y digan que equivalían a gastos de campaña ilegales. Esto es un delito, aunque no queda claro si es leve o grave. Falsificar registros comerciales es un delito que pasa de ser menor a delito mayor cuando los registros falsos se usan para encubrir otro delito, que en este caso serían las violaciones de financiamiento de campaña.

Trump dice que los pagos fueron un "gasto legal" y que no hizo nada malo, alegando que la acusación es una "cacería de brujas política". El abogado de Trump, Joe Tacopina, dijo a NBC que hay "cero posibilidades" de que el ex presidente acepte un acuerdo de culpabilidad, e insistió en que Trump espera ser reivindicado antes o durante el juicio. “No hay delito. No sé si llegará a juicio".

La seguridad es estricta alrededor del juzgado en Manhattan, y el Departamento de Policía de la ciudad le dijo a toda su fuerza policial que se preparara en caso de disturbios, ya que algunos partidarios de Trump convocaron a protestas.

Los republicanos, incluidos los que esperan derrotar a Trump en 2024 , respaldaron al expresidente y prometieron investigar al fiscal de distrito de Manhattan por una acusación que, dicen, tiene motivaciones políticas. El fiscal Alvin Bragg obtuvo su cargo mediante elecciones y es demócrata. Trump y sus aliados afirman que lo acusan de cargos que rara vez presentan los fiscales. Para otros el fiscal de de Manhattan presenta regularmente casos similares. Aún así, muchos expertos legales se han preguntado si los cargos por delitos graves se mantendrían en el caso de Trump. El anterior fiscal de distrito de Manhattan, Cy Vance, decidió no acusar a Trump. Bragg puede tener nuevas pruebas para fortalecer el caso.