El terrorista Unabomber se habría suicidado en su celda

Theodore Kaczynski, conocido como “Unabomber ” por aterrorizar a Estados Unidos durante años con paquetes y cartas bomba, se suicidó en su celda del complejo correccional de Butner, en Carolina del Norte. La muerte en prisión de Unabomber se conoció el sábado,pero ese día no se dio a conocer la causa de la muerte. Ahora surgió la versión del suicidio, pero no es información oficial, sino que proviene de diversas fuentes citadas por la prensa estadounidense. El terrorista tenía 81 años.

“Por seguridad y privacidad, esta oficina no publica datos sobre la causa de la muerte de ningún interno. La causa oficial de la muerte se determina por un examen médico y no depende de la Oficina de Prisiones”, explicó un portavoz de la Oficina Federal de Prisiones a Fox News. Sin embargo, el diario The New York Times indicó que Kaczynski, responsable de una cadena de atentados entre 1978 y 1995 que dejó tres muertos y 23 heridos, se suicidó y cita como fuentes tres personas conocedoras de la situación. La información indica que “el personal inició medidas de reanimación” tras encontrar al preso sin vida y fue trasladado a un hospital interno, donde se certificó su muerte.