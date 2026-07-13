El presidente francés Emmanuel Macron, a la derecha, estrecha la mano del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy durante una reunión en París, Francia, el lunes 13 de julio de 2026. (Tom Nicholson/Pool Photo vía AP)
El neozelandés Kazuma Kobori sale del búnker durante una ronda de práctica en el Campeonato Británico Abierto de Golf en Royal Birkdale, Southport, Inglaterra, el lunes 13 de julio de 2026. (Foto AP/Peter Morrison)
Un avión cisterna Canadair recoge agua del río Sena mientras combate incendios forestales en la región forestal de Fontainebleau, a unos 60 kilómetros (37 millas) al sur de París, Francia, el lunes 13 de julio de 2026. (Foto AP/Emma Da Silva)
El artista Michael Grab, también conocido como 'Gravity Glue', practica el equilibrio de rocas en la Cueva del Ojo en Dunbar, antes del 10º Festival Europeo de Land Art (ELAF) en East Lothian, Escocia, el lunes 13 de julio de 2026. (Jane Barlow/PA vía AP)
Camiones de bomberos estacionados cerca del lugar de un incendio forestal en la región del histórico bosque de Fontainebleau, a unos 60 km (37 millas) al sur de París, Francia, el lunes 13 de julio de 2026. (Foto AP/Emma Da Silva)
Estefany Landaez permanece sentada entre los escombros de un edificio, esperando encontrar a sus dos hijos tras los terremotos en La Guaira, Venezuela, el domingo 12 de julio de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)
Voluntarios tiran de una cuerda para retirar escombros de un edificio derrumbado por terremotos en La Guaira, Venezuela, el domingo 12 de julio de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)
Cheyanne McCartney compite en la final de lazo rápido durante el Calgary Stampede 2026 el domingo 12 de julio de 2026 en Calgary, Alberta. (Foto de Amy Harris/Invision/AP)
Participantes de la fiesta taurina corren junto al toro de lidia de Miura durante el séptimo encierro de las fiestas de San Fermín en Pamplona, España, el lunes 13 de julio de 2026. (Foto AP/Miguel Oses)
Una pareja baila al ritmo de Combo Tezeta, durante el Ferry Fest en el Ferry Building de San Francisco, el domingo 12 de julio de 2026. (Carlos Avila Gonzalez/San Francisco Chronicle vía AP)
Equipos de rescate intentan extinguir el incendio de un edificio residencial tras un ataque con drones rusos en Zaporiyia, Ucrania, la noche del domingo 12 de julio de 2026. (Foto AP/Kateryna Klochko)
Neoyorquinos se congregan en la calle 42, cerca de Times Square, para contemplar el espectáculo del Manhattanhenge al atardecer, Nueva York, EE. UU.. Fotografía: Craig T Fruchtman/Getty Images
Un trabajador inspecciona un edificio de apartamentos dañado tras un ataque con drones ucranianos, Solnechnogorsk, Rusia. Fotografía: Ramil Sitdikov/Reuters
Un ciudadano británico de ascendencia zimbabuense, buscado por las autoridades británicas en relación con la muerte de su esposa y sus dos hijas en Bedfordshire, comparece ante el tribunal de magistrados del distrito central de Johannesburgo. Fotografía: Oupa Nkosi/Reuters
Los participantes corren hacia la meta durante la carrera para adolescentes del Campeonato Mundial T-Rex en Emerald Downs, el domingo 12 de julio de 2026, en Auburn, Washington. (Foto AP/Lindsey Wasson)