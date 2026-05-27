La Ciudad Ya circulan los primeros taxis con publicidad en puertas, luneta y techo

Información General Un diputado santafesino impulsa un proyecto de ley de muerte asistida

Ovación Los pasajes de tren para ir a los estadios del Mundial tendrán precios exorbitantes

La Ciudad Confirmaron una muerte en Rosario por gripe A y crecen las infecciones respiratorias

La Ciudad ¿Cómo quedará la fuente iluminada del Monumento?: comenzaron las pruebas

Ovación Copa Argentina: Central chocará ante Estudiantes en Córdoba y con horario confirmado

Ovación Las sorpresivas convocatorias de Scaloni antes del Mundial

La Ciudad De no creer: se cruzó con un albañil que tenía puesto su viejo buzo de egresados y se hizo viral

Política La provincia volvió a criticar a quienes se oponen a las reformas en seguridad

Economía Las reservas subieron por el ingreso del desembolso del Fondo Monetario

Economía El gobierno nacional envió al Congreso el proyecto para crear el "Súper Rigi"

La Ciudad Vialidad pide detalles al hotelero de Funes para cuando concesionen la ruta

Información General Aún hay 16.000 evacuados en California por riesgo de explosión con químicos

Policiales Juego clandestino: operaban casinos virtuales en grupos frecuentados por menores

Por Carina Bazzoni La Ciudad Los sueldos universitarios están en el nivel más bajo de los últimos 23 años

POLICIALES Quisieron abrir una caja fuerte de un Rapipago pero llegó primero la Policía

La Ciudad Milei trasladó a las empresas el costo de pasajes de personas con discapacidad

POLICIALES Detienen a sospechoso por secuestro extorsivo ligado al narcotráfico en la región

La Ciudad Arranca hoy un paro de semana completa en la UNR y la UTN