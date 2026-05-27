Clientes toman el sol mientras disfrutan de una bebida en una terraza en Barcelona, España, el miércoles 27 de mayo de 2026. (Foto AP/Emilio Morenatti)
Un hombre lleva una cabra durante las celebraciones de Eid al-Adha en Eastleigh, Nairobi, Kenia, el 27 de mayo de 2026. (Foto AP/Patrick Ngugi)
Un niño yemení vestido con ropa tradicional se encuentra cerca de un grupo de mujeres que esperan para realizar las oraciones del Eid al-Adha en la Plaza de la Libertad en Taiz, Yemen, el miércoles 27 de mayo de 2026. (Foto AP/Abdulnasser Alseddik)
Camilo Ugo Carabelli, de Argentina, devuelve la pelota a Andrey Rublev, de Rusia, durante su partido de segunda ronda de individuales masculinos en el torneo de tenis Roland Garros en París, el miércoles 27 de mayo de 2026. (Foto AP/Aurelien Morissard)
La policía realiza una operación de búsqueda en un campamento improvisado de migrantes que intentan cruzar el Canal de la Mancha hacia Gran Bretaña, cerca de Dunkerque, en el norte de Francia, el miércoles 27 de mayo de 2026. (Foto AP/Jean-Francois Badias)
Un niño cuida de las cabras en el mercado de Kiamaiko antes del Eid al-Adha en Nairobi, Kenia, el 27 de mayo de 2026. (Foto AP/Patrick Ngugi)
Mujeres palestinas llegan para las oraciones del Eid al-Adha a una mezquita en el campamento de refugiados de Qalandia, en Cisjordania, el miércoles 27 de mayo de 2026. (Foto AP/Leo Correa)
Musulmanes asisten a las oraciones de Eid al-Adha en un campo abierto en Minna, Nigeria, el miércoles 27 de mayo de 2026. (Foto AP/Sunday Alamba)
Espectadores observan el partido de segunda ronda de individuales femeninos de tenis entre Caty McNally de Estados Unidos y Belinda Bencic de Suiza en el torneo de tenis Roland Garros en París, el miércoles 27 de mayo de 2026. (Foto AP/Thibault Camus)
Carniceros palestinos sacrifican cabras y ovejas frente a su carnicería durante las celebraciones del Eid al-Adha en las afueras del campo de refugiados de Qalandia, en Cisjordania, el miércoles 27 de mayo de 2026. (Foto AP/Leo Correa)
El papa León XIV saluda a su llegada a la Plaza de San Pedro en el Vaticano para su audiencia general semanal, el miércoles 27 de mayo de 2026. (Foto AP/Alessandra Tarantino)
Niños entrenan en la academia de fútbol C-Stars United en Willemstad, Curazao, el viernes 15 de mayo de 2026. (Foto AP/Matias Delacroix)
Una promotorapresenta en directo el SUV eléctrico de lujo ES9 del fabricante chino NIO durante un evento de lanzamiento en Pekín, China, el miércoles 27 de mayo de 2026. (Foto AP/Andy Wong)