Un almacén del macrocentro cumplió 45 años y lo festejó en la vereda con los vecinos

Desde 1981, "Comercial Francia" es atendido por sus dueños en Montevideo y Francia. Carlos, de 73 años, le contó su historia a La Capital

Tres tablones, reposeras y sillas de plástico se amontonaron este jueves por la noche en un pedacito de la vereda de la calle Montevideo al 3000, casi llegando a mitad de cuadra, para festejar los 45 años de “Comercial Francia”, también conocido como “el Kiosco de Carlitos” por los vecinos de la zona del macrocentro .

“29/01/1981 - 29/01/2026. 45 años. Gracias totales” , se lee en la cartelería del comercio . Las reposeras y las sillas de plástico las ocupan los vecinos del macrocentro de Rosario, algunos clientes históricos, otros nuevos. Lo cierto es que Carlitos, el dueño del comercio, es querido por toda la cuadra -y por toda la manzana también-.

“El Kiosco de Carlitos cumplió 45 años y se juntó la vecindad”, se puede leer en la historia de Instagram de Javier, uno de los vecinos del barrio , junto a una foto del festejo. La fiesta empezó a las 20, terminó pasada la una de la mañana y tuvo especial colaboración de una cervecería cercana con varios botellones de bebida.

Desde su apertura, el 29 de enero de 1981 , el “Comercial Francia” es atendido por sus propios dueños, Carlos y Gabriela. Técnico mecánico él, contadora ella, alquilaron durante 35 años un local en la esquina de Francia y Montevideo. “No era sólo un kiosco” , dice el comerciante en conversación con La Capital .

"El kiosco lo tenía como «gancho», digamos, pero no me gusta que le digan kiosco. Se llama Comercial Francia", agrega el hombre, haciendo énfasis en la gran variedad de productos que ofrece el negocio de cercanía: desde bebidas, pasando por productos de limpieza, hasta reposeras y muebles mimbre. Hace unos diez años se mudaron por Montevideo, al frente de la casa familiar de Carlos, quien a sus 73 años le sigue poniendo la cara y el cuerpo a su negocio.

En pleno auge de las cadenas y las franquicias, un comercio atendido por sus propios dueños desde hace más de cuatro décadas sigue firme y hasta logra construir comunidad entre habitués y nuevos clientes jóvenes, muchos provenientes de las proximidades de la Facultad de Medicina de la UNR. "Te quiero, Carlitos", le dijo este jueves un estudiante brasileño al comerciante, en plena fiesta por las cuatro décadas y media de historia.

De 1981 a 2026 y desde la híper hasta los saqueos

Corría el año 1981, la democracia todavía no se había restaurado en Argentina, tampoco había comenzado la guerra de Malvinas, pero el proyecto de "Comercial Francia" ya se comenzaba a gestar en las mentes de Carlos Dalonso y Gabriela Pérez. "Arrancamos con mi exmujer, los dos juntos. Yo era técnico mecánico y trabajé siempre en relación de dependencia, pero un día nos enteramos que se alquilaban locales en una casa vieja grande en la esquina (de Montevideo y Francia). Ella era contadora y tenía unos pesos, más lo que me dieron a mí en la empresa, y empezamos a comprar mercadería", recuerda Dalonso, en conversación con este diario, sobre cómo empezó todo.

Inauguraron el 29 de enero de 1981. Quizás, hace 45 años, los veranos rosarinos no eran tan inclementes como hoy día. "Pintamos, arreglamos, compramos estanterías e inauguramos un 29 de enero con amigos y familiares. La mercadería voló esa misma noche. Al otro día tuve que salir a buscar más", recuerda Carlos sobre la apertura, festejo que repitieron este jueves, pero esta vez para festejar varias décadas de historia.

Lo cierto es que "Comercial Francia" y sus dueños las vivieron todas: desde la hiperinflación durante el gobierno de Raúl Alfonsín hasta los saqueos -tanto los de 1989 como los del 2001-. "El 89 fue impresionante. Para comprar mercadería en ese entonces, el único mayorista que quedaba era La Reina. (En la entrada) los gendarmes te apuntaban con la ametralladora para dejarte pasar de a uno. Los precios cambiaban de la mañana a la tarde", rememora el comerciante del macrocentro.

Aunque Argentina es incierta y volátil, los comerciantes del macrocentro lograron mantenerse a flote: "Empecé en el 81 cuando estaba el supermercado Tigre, después vino el Norte y a todos los sobreviví", dice Carlos, recordando históricos supermercados rosarinos.

"Con mi exmujer arrancamos como kiosco, pero después agregamos artículos de limpieza y cosas de mimbre, como canastos y sillones", continúa el comerciante, sobre la diversidad de su negocio. En la vereda por Montevideo se ven los productos exhibidos en la vereda.

La pareja, hoy separada, tuvo dos hijos. El mayor trabaja en la Bolsa de Comercio de Rosario y la menor en el Instituto de Estadística y Censos. Aunque a ambos le interesaron las ciencias duras, ninguno "quiere llevar los números del padre", revela Carlos, y suma, entre risas: "Es muy difícil seguirme la corriente".

Clientes nuevos y poco margen

A sus 73 años, Carlos Dalonso mantiene su rutina de hace cuatro décadas: "Sigo abriendo el negocio a las 8 de la mañana y me voy a las 21. Cierro al mediodía para comer y comprarle al distribuidor mayorista". El comerciante detalla que cobra el haber mínimo. "La jubilación mínima, unos $390.000, vuelan en tres cajones de gaseosa y cerveza", expresa el comerciante, rápido con los números.

Sobre los clientes que frecuentan "Comercial Francia", Carlos señala que hubo un "cambio rotundo" : "La gente grande que compraba regalos para sus nietos ya no está. Ahora vienen muchos estudiantes, que son más austeros y compran lo justo". Por la cercanía del local con la Facultad de Medicina, suelen acercarse muchos alumnos.

Al consultarle por la actual caída del consumo -una problemática que aqueja a muchos comerciantes de locales de cercanía-, Dalonso da una respuesta tajante: "No me gusta". Y agrega: "Estoy vendiendo mayormente cigarrillos y bebidas, cosas que no tienen mucho margen".

Sin importar la situación económica, ni el achaque de los años, ni la proliferación de las cadenas sin rostro humano, "Comercial Francia" se mantiene firme y erguido en el macrocentro rosarino. ¿Se prepara para otros 45 años más? Solo el tiempo lo dirá.