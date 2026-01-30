Arrancó el Festival Faro: a pesar del calor, el parque Urquiza recibió a miles de asistentes

La primera noche de la cuarta edición del festival tuvo homenajes a Charly García y un cierre a puro baile con Nuestro Romance

El Festival Faro arrancó con un homenaje a Charly García en el Anfiteatro Municipal.

La cuarta edición del Festival Faro llegó con mucho calor y miles de asistentes que fueron al parque Urquiza para ver las múltiples propuestas que desplegada en el espacio público, con la idea de bailar, disfrutar en compañía y dejarse sorprender por nuevos talentos artísticos.

La propuesta musical de este viernes incluyó una grilla con artistas 100% rosarinos que homenajearon a Charly García, en lo que se denominó como “Noche Say no more” . Las bandas realizaron un recorrido por toda la trayectoria del ícono argentino, comenzando por Sui generis, de la mano de 3.A.M, un grupo de jóvenes mujeres que reversionaron las canciones acústicas del disco Vida con un estilo eléctrico, pero sin perder la esencia original.

Luego fue el turno de Áurico, otra banda emergente juvenil que interpretó canciones de La máquina de hacer pájaros . La formación de rock progresivo comenzó con temas de Sui Generis, seguida por la Máquina en orden cronológico. En relación al repertorio, los músicos reconocieron haber encontrado los temas justos para la banda. Cerca de las 21.30, la potencia de Ser Un Girán marcó el puente hacia la etapa solista con las voces de Yendo de la cama al living , para culminar en los himnos definitivos de Plan Divino.

En simultáneo, el escenario del parque Urquiza fue pura fiesta y movimiento . Desde su apertura, con la amenización de DJ Chu Vilchez. Luego fue el turno de Mica Ruiz y Avril Allegre. A continuación, Facu Martínez y Elías Rampello encendieron las pistas para poner a todos de pie. El cierre de esta jornada vino con Nuestro Romance , con clásicos melódicos y bailables que llenaron el parque con un gran canto colectivo.

Cómo sigue el Festival Faro

El festival Faro continúa este sábado y domingo con recitales y propuestas para todos los gustos y edades.

Para el sábado, el Anfiteatro Municipal tendrá una noche de gala con artistas como Mercedes Borrell, el rock de Ike Parodi y Los Picantes seguido por el encuentro histórico de Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale. Tras un set especial de vinilo de Andrea G, el cierre será bajo la mística de Killer Burritos y la potencia de La Grecia.

El parque Urquiza bailará desde temprano con la amenización de DJ Simo, seguida del flow de Azul Velázquez y el soul de Amira. A continuación, será el turno de Crema y Lisandro Skar, que prepararán el terreno para el funk bailable de Groovin´Bohemia.

Hacia el domingo, la electrónica e indie pop y la "explosión santafesina" serán parte del menú.

La gran fiesta de cierre tendrá en el Anfiteatro una noche con música electrónica e indie. La apertura será de Eugenia Rov, seguida del synth-pop de Matilda y Deep Mariano, referente rosarino con sello en Berlín e Ibiza. Al final de la noche será el turno de Silvestre y la Naranja.

El escenario del parque Urquiza se prepara para lo mejor de la cumbia santafesina con la apertura de DJ China, la potencia de Abril Borga y La Pedro Pontes. A continuación, Los Peñaloza y Freddy y Los Solares harán bailar a toda la familia y despedir a esta edición a lo grande.