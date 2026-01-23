El día en imágenes alrededor del mundo

El día en imágenes alrededor del mundo

23 de enero 2026
Personas caminan por una playa cubierta de hielo a orillas del lago Míchigan, el viernes 23 de enero de 2026, en Chicago. (Foto AP/Kiichiro Sato)

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni (a la derecha), y el canciller alemán, Friedrich Merz (a la izquierda), posan para una foto familiar en una cumbre intergubernamental en Villa Doria Pamphilj, Roma, el viernes 23 de enero de 2026, para debatir la cooperación política y económica.

El piloto de Ferrari, Lewis Hamilton, saluda a los aficionados tras conducir un nuevo Ferrari SF-26 de Fórmula Uno en la pista de pruebas privada de Ferrari, en Fiorano Modenese, Italia, el viernes 23 de enero de 2026. (Foto AP/Antonio Calanni)

Una valla publicitaria que promociona la película nominada al Oscar

De izquierda a derecha: la medallista de plata Ami Nakai de Japón, la medallista de oro Yuna Aoki de Japón y la medallista de bronce Mone Chiba de Japón celebran con banderas nacionales de Japón después del patinaje libre femenino del Campeonato de Patinaje Artístico de los Cuatro Continentes de la ISU en Beijing, China, el viernes 23 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Palestinos esperan recibir alimentos donados en un centro de distribución en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, el viernes 23 de enero de 2026. (Foto AP/Abdel Kareem Hana)

La central eléctrica destruida de la compañía DTEK se ve tras un reciente ataque con misiles rusos contra el sistema energético del país en un lugar no revelado de Ucrania, el viernes 23 de enero de 2026. (Foto AP/Mykola Tys)

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, es recibida por el presidente del gobierno de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, a su llegada a Nuuk, el viernes 23 de enero de 2026. (Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix vía AP)

Rory McIlroy, de Irlanda del Norte, observa su juego en el green del hoyo 3 durante la segunda ronda del Dubai Desert Classic en Emiratos Árabes Unidos, el viernes 23 de enero de 2026. (Foto AP/Altaf Qadri)

El argentino Tomás Martín Etcheverry saluda al salir de la cancha tras su partido de tercera ronda contra Alexander Bublik, de Kazajistán, en el Abierto de Australia de tenis, en Melbourne, Australia, el viernes 23 de enero de 2026. (Foto AP/Dita Alangkara)

Jamie Fournier y Everest Zhu, de Canadá, compiten durante la prueba de danza libre sobre hielo en el Campeonato de Patinaje Artístico de los Cuatro Continentes de la ISU, en Beijing, China, el viernes 23 de enero de 2026. (Foto AP/Andy Wong)

La gente se abre paso a través de una tormenta de nieve en un pueblo cercano a Islamabad, Murree, Pakistán. Fotografía: Aamir Qureshi/AFP/Getty Images

Anne Hathaway llega a la Basílica de Santa María de los Ángeles y de los Mártires para el funeral del diseñador de moda italiano Valentino Garavani, Roma, Italia. Fotografía: Deepixel/Getty Images

La actriz Shola Adewusi llega al estreno de Wonder Man de Marvel en el Chinese Theatre Multiplex de la ciudad, Los Ángeles, California. Fotografía: Jill Connelly/EPA

Alpine presentó su auto A526 para la temporada 2026 de la Fórmula 1. El Asesor Ejecutivo de la escudería analizó en la presentación del auto A526 lo que espera de la escudería y sin pelos en la lengua le apuntó a los pilotos, Pierre Gasly y Franco Colapinto: “Ambos están trabajando muy duro y de momento son amigos”. Foto: Youtube Alpine

David Beckham, en el centro, asiste al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el martes 20 de enero de 2026. (Sean Kilpatrick/The Canadian Press vía AP)

