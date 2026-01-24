La Capital | El Mundo | Estados Unidos

Tormenta invernal histórica en Estados Unidos: frío extremo, nieve y miles de vuelos cancelados

La ola polar afecta a más de 180 millones de personas en Estados Unidos. Hay alertas por hielo, temperaturas bajo cero y riesgo de cortes de energía

24 de enero 2026 · 09:55hs
Postales de Estados Unidos bajo la nievee

Postales de Estados Unidos bajo la nievee

Una tormenta invernal de magnitud excepcional comenzó a impactar este viernes en amplias zonas de Estados Unidos, con lluvia helada en Texas y un frente de nieve, hielo y temperaturas gélidas que se desplazará hacia el noreste en los próximos días. Los meteorólogos advirtieron que los daños podrían ser comparables a los de un huracán, por la extensión geográfica y el impacto en infraestructura crítica.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), al menos 182 millones de personas se encontraban bajo avisos o alertas por hielo y nieve, mientras que más de 210 millones recibieron advertencias por frío extremo. En muchos puntos del país, ambas alertas se superponen.

Texas, el inicio del fenómeno

La lluvia helada comenzó en Texas, generando calzadas resbaladizas y preocupación por el peso del hielo sobre árboles y tendidos eléctricos. Las compañías de energía activaron planes de contingencia ante la posibilidad de cortes prolongados, que podrían ocurrir incluso después del paso del frente principal.

En Dallas, vecinos se abastecieron para pasar el fin de semana en casa. “Quedarse en casa y no estorbar”, resumió Maricela Resendiz, en declaraciones a la agencia Associated Press.

Cancelaciones, escuelas cerradas y servicios alterados

El impacto se sintió rápidamente en la vida cotidiana. Chicago y otras ciudades del centro-norte suspendieron clases; iglesias trasladaron oficios a modalidad virtual; y desfiles de carnaval en Luisiana fueron cancelados. En el transporte aéreo, el portal FlightAware registró casi 5.000 vuelos demorados o cancelados el viernes, principalmente en Dallas y Chicago, y unos 2.800 cancelados para el sábado.

La tormenta avanzará hacia el noreste con acumulaciones de hasta 30 centímetros de nieve entre Washington, DC, Nueva York y Boston, de acuerdo con el NWS.

Frío ártico y riesgos para la salud

El ingreso de aire ártico desde Canadá profundizó el cuadro en la región centro-norte. Se prevé que la sensación térmica alcance los -40 °C, un nivel que puede provocar lesiones por congelación en menos de diez minutos, lo que motivó cierres preventivos de escuelas y recomendaciones de permanecer bajo techo.

En Oklahoma, el Departamento de Transporte esparció salmuera en rutas, la patrulla vial suspendió francos y se desplegó la Guardia Nacional de Estados Unidos para asistir a conductores varados.

>> Leer más: Rosario enfrentará días agobiantes: qué es el agotamiento por calor y cómo prevenirlo

Respuesta federal y estados en emergencia

A nivel federal, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) preposicionó casi 30 equipos de búsqueda y rescate, más de 7 millones de comidas, 600.000 mantas y 300 generadores en la franja prevista de impacto. El presidente Donald Trump aseguró que la coordinación con estados y municipios está en marcha y que FEMA “está completamente preparada”.

En Atlanta, se esperan -12 °C y 36 horas bajo cero; Boston declaró emergencia por frío; Connecticut coordinó con Nueva York y Massachusetts posibles restricciones viales; y el gobernador Ned Lamont recomendó abastecerse y quedarse en casa el domingo. Filadelfia anunció el cierre de escuelas para el lunes.

Energía y recuperación: el día después

El restablecimiento podría ser lento: el hielo añade cientos de kilos a líneas eléctricas y ramas, que se vuelven especialmente vulnerables con viento. En al menos 11 estados del sur, desde Texas hasta Virginia, la mayoría de los hogares depende de calefacción eléctrica, lo que eleva el riesgo ante interrupciones del servicio.

Mientras tanto, ciudades activaron refugios climatizados para personas en situación de calle, como en Detroit, donde centros comunitarios ampliaron camas para atravesar las noches más frías.

Noticias relacionadas
Guiño de Estados Unidos a Milei

EEUU afirma que la relación con Argentina está "en su punto más fuerte de la historia"

El hijo mayor de Victoria y David Beckham comaprtió un descargo en redes sociales contra sus padres

De ser "familia perfecta" al escándalo: que pasó con el hijo mayor de Victoria y David Beckham

milei declaro organizaciones terroristas a tres ramas de la hermandad musulmana

Milei declaró organizaciones terroristas a tres ramas de la Hermandad Musulmana

Después de Davos, Donald Trump confirmó un principio con la Otán.

Donald Trump aseguró que hay un principio de acuerdo con la Otán sobre Groenlandia

Ver comentarios

Las más leídas

Un apostador ganó dos veces el Quini 6: de dónde es y cuántos millones se llevó

Un apostador ganó dos veces el Quini 6: de dónde es y cuántos millones se llevó

Alivio en Central: llegan buenas noticias desde Bahía sobre Alejo Veliz

Alivio en Central: llegan buenas noticias desde Bahía sobre Alejo Veliz

Newells estuvo lejos de dar señales en Córdoba para ganar crédito en el inicio del torneo

Newell's estuvo lejos de dar señales en Córdoba para ganar crédito en el inicio del torneo

Jorge Almirón tomó su primera decisión fuerte como entrenador de Central

Jorge Almirón tomó su primera decisión fuerte como entrenador de Central

Lo último

Tormenta invernal histórica en Estados Unidos: frío extremo, nieve y miles de vuelos cancelados

Tormenta invernal histórica en Estados Unidos: frío extremo, nieve y miles de vuelos cancelados

En pleno consumo récord de huevos, Santa Fe se mantiene como cuarto productor del país

En pleno consumo récord de huevos, Santa Fe se mantiene como cuarto productor del país

Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores movilizados y 700 puestos en riesgo

Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores movilizados y 700 puestos en riesgo

En pleno consumo récord de huevos, Santa Fe se mantiene como cuarto productor del país

Santa Fe integra el núcleo productivo que abastece la demanda histórica en Argentina. Mientras, el aumento de la oferta generó una baja en el precio del maple

En pleno consumo récord de huevos, Santa Fe se mantiene como cuarto productor del país
Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores movilizados y 700 puestos en riesgo
La Región

Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores movilizados y 700 puestos en riesgo

El puerto de Rosario creció 63% en 2025 y alcanzó récords históricos en cargas y contenedores
Economía

El puerto de Rosario creció 63% en 2025 y alcanzó récords históricos en cargas y contenedores

Plan de Calles 2026: arrancaron las obras en Pellegrini y continúan en otras avenidas
La Ciudad

Plan de Calles 2026: arrancaron las obras en Pellegrini y continúan en otras avenidas

Santa Fe: detuvieron a la madre de la adolescente acusada por el crimen de Jeremías Monzón
Policiales

Santa Fe: detuvieron a la madre de la adolescente acusada por el crimen de Jeremías Monzón

Agresión en un jardín de Villa Constitución: imputaron a las docentes, pero quedaron en libertad
Policiales

Agresión en un jardín de Villa Constitución: imputaron a las docentes, pero quedaron en libertad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un apostador ganó dos veces el Quini 6: de dónde es y cuántos millones se llevó

Un apostador ganó dos veces el Quini 6: de dónde es y cuántos millones se llevó

Alivio en Central: llegan buenas noticias desde Bahía sobre Alejo Veliz

Alivio en Central: llegan buenas noticias desde Bahía sobre Alejo Veliz

Newells estuvo lejos de dar señales en Córdoba para ganar crédito en el inicio del torneo

Newell's estuvo lejos de dar señales en Córdoba para ganar crédito en el inicio del torneo

Jorge Almirón tomó su primera decisión fuerte como entrenador de Central

Jorge Almirón tomó su primera decisión fuerte como entrenador de Central

Newells perdió 2 a 1 ante Talleres en su debut en el Apertura 2026

Newell's perdió 2 a 1 ante Talleres en su debut en el Apertura 2026

Ovación
Central arranca con mucho oxígeno el 2026, pero debe revalidar sus pergaminos

Por Carlos Durhand
Ovación

Central arranca con mucho oxígeno el 2026, pero debe revalidar sus pergaminos

Central arranca con mucho oxígeno el 2026, pero debe revalidar sus pergaminos

Central arranca con mucho oxígeno el 2026, pero debe revalidar sus pergaminos

Rosario y el boxeo: cuando la gloria del ring se transforma en literatura y gana por KO

Rosario y el boxeo: cuando la gloria del ring se transforma en literatura y gana por KO

Gastón Ávila está entre los convocados de Central para el choque contra Belgrano en el Gigante

Gastón Ávila está entre los convocados de Central para el choque contra Belgrano en el Gigante

Policiales
Santa Fe: detuvieron a la madre de la adolescente acusada por el crimen de Jeremías Monzón
Policiales

Santa Fe: detuvieron a la madre de la adolescente acusada por el crimen de Jeremías Monzón

Agresión en un jardín de Villa Constitución: imputaron a las docentes, pero quedaron en libertad

Agresión en un jardín de Villa Constitución: imputaron a las docentes, pero quedaron en libertad

Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste

Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste

Muerte dudosa: lo hallaron en su casa, tirado en el piso y con un golpe en la cara

Muerte dudosa: lo hallaron en su casa, tirado en el piso y con un golpe en la cara

La Ciudad
En pleno consumo récord de huevos, Santa Fe se mantiene como cuarto productor del país
La Ciudad

En pleno consumo récord de huevos, Santa Fe se mantiene como cuarto productor del país

Plan de Calles 2026: arrancaron las obras en Pellegrini y continúan en otras avenidas

Plan de Calles 2026: arrancaron las obras en Pellegrini y continúan en otras avenidas

El tiempo en Rosario: sábado con mucho calor y alerta amarillo por temperaturas extremas

El tiempo en Rosario: sábado con mucho calor y alerta amarillo por temperaturas extremas

Hallazgo bajo la plaza 25 de Mayo: cómo eran los antiguos surtidores en Rosario

Hallazgo bajo la plaza 25 de Mayo: cómo eran los antiguos surtidores en Rosario

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones
La Ciudad

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Puente caído: Vialidad Nacional se despega y dice que el control del tránsito es provincial

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Puente caído: Vialidad Nacional se despega y dice que el control del tránsito es provincial

Apuntan contra Vialidad Nacional por el mantenimiento de los diez puentes de Circunvalación
La Ciudad

Apuntan contra Vialidad Nacional por el mantenimiento de los diez puentes de Circunvalación

Hirió a su pareja con un machete y en el forcejeo su pequeño hijo sufrió golpes
POLICIALES

Hirió a su pareja con un machete y en el forcejeo su pequeño hijo sufrió golpes

Wanda Nara dice que come dormida: qué son las parasomnias y cómo es el tratamiento

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Wanda Nara dice que come dormida: qué son las parasomnias y cómo es el tratamiento

Raúl Guglielminetti fue uno de los represores a los que visitaron los diputados libertarios
Política

Raúl Guglielminetti fue uno de los represores a los que visitaron los diputados libertarios

Gremios de Rosario activan la resistencia contra la reforma laboral
Economía

Gremios de Rosario activan la resistencia contra la reforma laboral

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y el tránsito estuvo cortado
La Ciudad

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y el tránsito estuvo cortado

Terminal de ómnibus: crece la polémica por el futuro de los maleteros

Por Matías Petisce
La Ciudad

Terminal de ómnibus: crece la polémica por el futuro de los maleteros

El crimen de Jeremías Monzón: Bullrich pidió bajar la edad de imputabilidad
Política

El crimen de Jeremías Monzón: Bullrich pidió bajar la edad de imputabilidad

Vuelve la camiseta 10 a Newells: el peso de un número con mucha historia en el Parque

Por Hernán Cabrera
Ovación

Vuelve la camiseta 10 a Newell's: el peso de un número con mucha historia en el Parque

La curiosa e impensada estadística que tiene Newells con el árbitro ante Talleres

Por Carlos Durhand
Ovación

La curiosa e impensada estadística que tiene Newell's con el árbitro ante Talleres

El tiempo en Rosario: viernes ideal para visitar amigos con pileta
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes ideal para visitar amigos con pileta

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de Licha Gómez
Policiales

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de "Licha" Gómez

Violencia de género en Rosario: otro joven preso por golpear y amenazar a su pareja
Policiales

Violencia de género en Rosario: otro joven preso por golpear y amenazar a su pareja

Lesa humanidad: Casación rechazó el pedido de libertad del represor Amelong
Política

Lesa humanidad: Casación rechazó el pedido de libertad del represor Amelong

Video: así dejaban dos balas y una nota con amenazas en el sindicato de los portuarios
POLICIALES

Video: así dejaban dos balas y una nota con amenazas en el sindicato de los portuarios